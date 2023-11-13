Burdur'da 10 Kasım'da yapılan çiğ köfte partisine soruşturma açıldı Burdur'da Halk Sağlığı Başkanlığı personelinin Atatürk'ün vefat günü olan 10 Kasım'da çiğ köfte partisi yaptığına yönelik görüntülere ilişkin Burdur Valiliği'nce soruşturma başlatıldı.

İHA

Sosyal medyada Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalin 85'nci yıl dönümünde paylaşılan bir video, vatandaşların tepkisini çekti.

Paylaşılan videoda, Burdur Halk Sağlığı Merkezi'nde sağlık çalışanları tarafından 10 Kasım'da çiğ köfte partisi düzenlendiği görüldü.

Görüntüde çalışanlar oyun havaları eşliğinde oynadı.

10 Kasım'da yapılan çiğ köfte partisi: İdari soruşturma başlatıldı

Yaşananların ardından olayla ilgili Burdur Valiliği harekete geçti ve soruşturma başlatıldı.

Valilikten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İlimizde, '10 Kasım'da Çiğ Köfte Partisi' başlıklı yerel ve ulusal basın ile sosyal medya hesaplarında yer alan haber içeriği ile ilgili olarak valiliğimiz tarafından idari soruşturma başlatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur"

'İlçe ve köylerden gelen personellere verilen eğitimin son günüydü'

Öte yandan 10 günlük eğitim semineri için ilçe ve köylerden gelen personelin Halk Sağlığı Merkezi'nde eğitim gördüğü ve eğitimin son günü 10 Kasım’da bir parti düzenledikleri öne sürüldü.

Düzenlenen partinin 10 Kasım günü olması, çektikleri video ve görüntülerin doktorların WhatsApp grubunda paylaşılması sonrası tepkilerin geldiği aktarıldı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)