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    Burdur'da 4.2 büyüklüğünde deprem oldu

    Burdur'un Bucak ilçesinde saat 10.15'te, 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
    • Haber Merkezi
    • 03.10.2021 - 10:29
    • Güncelleme : 03.10.2021 - 11:09
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    Burdur'da 4.2 büyüklüğünde deprem oldu

    Burdur'un Bucak ilçesinde, saat 10.15 sıralarında 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

    Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan açıklamada, depremin derinliğinin 11.74 olduğu belirtildi.

    KESTEL KÖYÜ VE ÇEVRESİNDE HİSSEDİLDİ

    Sarsıntı, başta Bucak ilçesine bağlı Kestel köyü olmak üzere yakın çevrede hissedildi.

    Güne sarsıntı ile uyanan vatandaşlar, büyük panik yaşadı.

    Bölgede herhangi bir hasar olup olmadığına ilişkin araştırmalara başlandı.

    OLUMSUZ İHBAR ALINMADI

    AFAD açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

    "Burdur'un Bucak ilçesinde saat 10.15'te 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Gelişmeleri takip ediyoruz."

    Yapılan açıklamanın ardından AFAD, deprem sonrası herhangi bir olumsuz ihbar alınmadığı bilgisini verdi.

    KANDİLLİ RASATHANESİ 4.3 OLARAK AÇIKLADI

    Depremin büyüklüğü, Kandilli Rasathanesi tarafından 4.3 olarak açıklanırken, merkez üssünün Akyayla köyü olduğu bilgisi verildi.

    Burdur da 4.2 büyüklüğünde deprem oldu #1

    Burdur da 4.2 büyüklüğünde deprem oldu #2

    Burdur da 4.2 büyüklüğünde deprem oldu #3

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