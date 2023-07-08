Burdur’da 800 dönüm tarım arazisi yangında küle döndü Bucak ilçesinde elektrik tellerinden çıkan kıvılcımların tarım arazisine sıçramasıyla çıkan yangından 800 dönüm ekili arazi yanarak küle döndü.

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İHA

Havaların ısınması ile birlikte yangınlar sık yaşanmaya başladı.

Özellikle dünya gıda kıtlığı konusunda büyük bir darboğazdayken Türkiye'nin önemli tarım alanlarında sık sık yangınlar çıkıyor.

Burdur'un Bucak ilçesine bağlı Üzümlübel köyünde ekili arazide elektrik tellerinden sıçrayan kıvılcımlardan dolayı yangın çıktı.

Ekipler anında olay yerine sevk edildi

Yangını görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezine yaptığı ihbar üzerine bölgeye itfaiye, orman ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Vatandaşlar destek verdi

Çevredeki vatandaşlar da traktörleriyle söndürme çalışmalarına destek verdi.

800 dönüm kül oldu

Ekiplerin müdahalesi ve vatandaşların traktörler ile verdiği uğraşlar sonucunda söndürülen yangında 800 dönümlük ekili alanın yanarak kül olduğu öğrenildi.