Euro
10.4433
0.53%
Dolar
8.5639
0.77%
Altın
522.1
0.74%
Borsa
1.422
0.5%
Bitcoin
316.000
-6.15%
EXEN Coin
34.87
-2.02%
22ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 22 C

    Burdur'da çiftçi, tarlasına inen paraşütçüyle buluştu

    Burdur'da önceki gün tarlasına inen yabancı uyruklu yamaç paraşütçüsüyle yaşadığı diyalogla gündeme gelen çiftçi Kazım Öz (30), bugün de aynı kişiyle buluşup, çikolata ikram etti.
    • DHA
    • 28.05.2021 - 17:57
    • Güncelleme : 28.05.2021 - 17:59
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Burdur'da çiftçi, tarlasına inen paraşütçüyle buluştu

    Burdur'da merkez Yassıgüme köyünde önceki gün arpa ekili tarlasına inen yamaç paraşütçüsünü gören Kazım Öz, yanına giderken çektiği ve sosyal medya hesabından paylaştığı video ile binlerce kişiye ulaştı.

    PARAŞÜTÇÜ, O KÖYE GELDİ

    Denizli'nin Çameli ilçesinden kalkan Kanada uyruklu yamaç paraşütçüsü, bugün de Yassıgüme'nin yanındaki Hacılar köyüne indi.

    Burdur'da çiftçiyle yamaç paraşütçüsünün güldüren diyaloğu

    "GELDİ İKİ GÖZÜMÜN ÇİÇEKLERİ"

    Kazım Öz, tesadüfen karşılaştığı yamaç paraşütçüsüne çikolata ikram ettiği anları sosyal medya hesabından 'Geldi iki gözümün çiçekleri', 'Kendi ülkemizin çikolatasını verdik, konuştuk, anlaştık' mesajıyla paylaştı.

    Burdur da çiftçi, tarlasına inen paraşütçüyle buluştu #1

    Burdur da çiftçi, tarlasına inen paraşütçüyle buluştu #2

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir