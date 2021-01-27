Burdur’un Bucak ilçesinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle dereler taştı, seralar zarar gördü, yollar sel suları nedeniyle kapandı.

Burdur'un Bucak ilçesinde Karacaören Baraj Gölü’ne yağan aşırı yağmur nedeni ile bölgede bulunan dereler dolup taşarken seralar sular altında kaldı.

Çamlık, Çobanpınar ve Elsazı köylerinde sağanak yağış nedeniyle oluşan sel suları yolları kapatırken, Çamlık Sahil Mahallesi’nde çok sayıda seraya sel suları girdi.

DERELER TAŞTI, SERALAR SULAR ALTINDA KALDI

Marulların ekili olduğu bir serada ise yaklaşık 5 bin marul zarar gördü.

Öğle saatlerinde etkisini arttıran fırtına ve kuvvetli yağış, Çamlık köyünde bulunan Bulanık Dere’nin taşmasına sebep oldu.

Burdur’da dereler taştı, yollar kapandı VİDEO