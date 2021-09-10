Burdur'da doğum esnasında kalbi duran bebek hayata geri döndü

Çavdır ilçesinde, 7 aylıkken ambulansta doğum esnasında kalbi duran bebek, ekiplerin yoğun müdahalesi sonucu hayata tekrar tutundu.

Burdur’un Çavdır ilçesinde mucizevi bir olay gerçekleşti.

22 yaşındaki Seher Al Hüseyin, dün gece saat rahatsızlanınca 112 Acil Servis ekiplerinden yardım istedi.

Eve ulaşan ekipler, 7 aylık hamile kadını Burdur Devlet Hastanesi'ne götürmek üzere yola çıktı. Annenin sancılarının artması üzerine ambulansta yapılan muayenede doğumun başladığı ancak bebeğin ters geldiği tespit edildi.

SAĞLIK EKİPLERİNİN YOĞUN ÇABASI SONUÇ VERDİ

Sağlık ekibinin başarılı müdahalesi ile normal doğumla erkek bebek dünyaya geldi. Doğumu gerçekleştiren Acil Tıp Teknisyenleri Emine Tarakçı ve Mahmut Alkış bebeğin kalbi ve solunumu durmuş şekilde dünyaya geldiğini fark edip bebeğin kalbini tekrar çalıştırmayı başardı.

TEŞEKKÜR BELGESİ VERİLDİ

Burdur Devlet Hastanesi’ne teslim edilen anne ve bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Burdur İl Sağlık Müdürü Sırrı Şenbayram, Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu'nda görevlerini sürdüren Acil Tıp Teknisyenleri Emine Tarakçı ve Mahmut Alkış’a yaptıkları hizmetlerinden dolayı teşekkür belgesi verdi.