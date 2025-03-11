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DHA

Burdur'da yaklaşık 8 aylık evli olan kızı boşanma aşamasına gelen O.T., yanına aldığı pompalı tüfekle dünürü M.C.'ye ait pazar tezgahına geldi.

O.T. ateş etmek isterken tüfeği tutukluk yaptı.

POLİS KISA SÜREDE YAKALADI

Pazar yerindekilerin araya girip tüfeği elinden aldığı O.T., kaçtı.

İhbar üzerine pazar yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Polis tarafından kısa sürede yakalanan O.T., gözaltına alındı.

CEP TELEFONUYLA GÖRÜNTÜLENDİ

Öte yandan pazar yerinde yaşanan kargaşa, cep telefonuyla görüntülendi.

O.T.'nin tutukluk yapan tüfeğini pazardaki bir kişinin aldığı, dünürü M.C.'nin annesi olduğu öğrenilen kişinin ise tüfeği bu kişinin elinden almaya çalıştığı, bu sırada bağrışmaların olduğu anlar görüntüye yansıdı.