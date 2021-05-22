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    Burdur'da komandolardan harmandalı

    Sagalassos Antik Kenti girişinde harmandalı gösterisi yapan subay ve astsubayların o anları ilgi gördü.
    • DHA
    • 22.05.2021 - 10:21
    • Güncelleme : 22.05.2021 - 10:31
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    Burdur'da komandolardan harmandalı

    Eğirdir Dağ Komando Okulu subay ve astsubay öğrencileri, Okul Komutanı Tuğgeneral Emre Tayanç ile Burdur'un Ağlasun ilçesindeki Akdağ yamaçlarında kurulan, Sagalassos Antik Kenti'ni gezdi.

    Misafir gruba Ağlasun Kaymakamı Tahir Demir ile Burdur Garnizon Komutanı Albay Mehmet Fatih Ören de eşlik etti.

    HARMANDALI SESLERİ YANKILANDI

    Sagalassos gezisini bitiren subay ve astsubay adayları ellerinde Türk bayrakları ile komando marşı eşliğinde yerlerini aldıktan sonra antik kentin girişinde harmandalı oynadı.

    Burdur'da komandolar harmandalı oynadı

    Burdur da komandolardan harmandalı #1

    Burdur da komandolardan harmandalı #2

    Burdur da komandolardan harmandalı #3

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