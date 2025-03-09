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DHA

Burdur'da bir apartmanda oturan Orhan Yıldırım ile ev sahibi, kira artış oranında anlaşamadı.

Ev sahibinin 2 yıl önce Burdur 1'inci Sulh Hukuk Mahkemesi'nde açtığı kira tespit davası sonuçlandı.

5 BİNDEN 8 BİN TL'YE ÇIKARILDI

Mahkeme, bilirkişi raporuna dayanarak şu an 5 bin lira olan kiranın 8 bin liraya çıkarılmasına hükmetti.

Mahkemenin bilirkişi raporu ile karar vermesine tepki gösteren Yıldırım, adliye karşısındaki alana çadır kurarak protesto eylemi başlattı.

4 GÜN BOYUNCA ÇADIRLA EYLEM YAPTI

Orhan Yıldırım, 4 gün süren çadırlı eylemini, mahkemenin gerekçeli kararını aldıktan sonra sona erdirdi.

Yıldırım, gerekçeli karara itiraz dilekçesini Burdur PTT Müdürlüğü'nden Antalya Bölge Adliye Mahkemesi'ne gönderdi.

"ANKARA'YA DOĞRU YOLA ÇIKTIM"

Ardından bisikletine malzemelerini yükleyen Orhan Yıldırım, kira artışını protesto için önce Adalet Bakanlığına, ardından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne gideceğini belirtti.

Burdur'dan bisikletiyle yola çıkan Yıldırım şöyle konuştu:

Gerekçeli kararımı posta yoluyla istinaf mahkemesine gönderdim. Dün Ankara'ya gitmek için yola çıkacaktım ancak kardeşim hastanede yatıyor. Kardeşimi ziyaret edip, Ankara'ya doğru yola çıktım. İnşallah hakkımızda hayırlısı olur.

"ATILAN YALANI TEMİZLEMELİYİM"

Orhan Yıldırım şu sözlerle konuşmasına devam etti: