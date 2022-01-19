Burdur'da poşetle kayarken kanala düştü

Kar üzerinde kayarak eğlenmek isterken hastanelik olan gencin o anları, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Burdur’un Bucak ilçesinde yaşayan öğrenci Metin Can Çelen, çocukların kar eğlencesine ortak olmak istedi.

Üniversiteli genç, kar üzerinde poşet yardımıyla yokuş aşağı kaymak isterken o anları da arkadaşlarına kaydettirdi.

TEL ÖRGÜLERİ AŞIP KANALA DÜŞTÜ

"Kanka dikkat edin geliyorum." diyerek kaymaya başlayan Çelen, durmayı ise hiç hesaba katamadı. Kanalın tel örgülerini çarpan Çelen, örgülerin yıkılmasıyla 2 metre yükseklikten kanala yuvarlandı.

HASTANEYE KALDIRILDI

Ardından hastaneye kaldırılan Çelen, “Üniversite öğrencisi arkadaşlarımız ve ufak kardeşlerimiz poşetlerle kayıyorlardı. Ben de kaymak istedim. Kaydığım sırada süratimi alamayıp, 2 metrelik dere yatağına düştüm. Sonra tedbir amaçlı hastaneye gittim, şükür herhangi bir sağlık sorunum olmadı.” dedi.

Burdur’da kar üzerinde kayan genç tel örgüleri aşıp kanala düştü