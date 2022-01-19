Euro
15.4292
0.73%
Dolar
13.6057
0.56%
Altın
793.8750
0.56%
Borsa
1,993.64
0.70%
Bitcoin
568.902
-0.39%
BTXN Coin
33.07
1.44%
4ºC
İstanbul
Çok bulutlu 4 C

    Burdur'da poşetle kayarken kanala düştü

    Kar üzerinde kayarak eğlenmek isterken hastanelik olan gencin o anları, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
    • İHA
    • 19.01.2022 - 10:45
    • Güncelleme : 19.01.2022 - 11:09
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Burdur'da poşetle kayarken kanala düştü

    Burdur’un Bucak ilçesinde yaşayan öğrenci Metin Can Çelen, çocukların kar eğlencesine ortak olmak istedi.

    Üniversiteli genç, kar üzerinde poşet yardımıyla yokuş aşağı kaymak isterken o anları da arkadaşlarına kaydettirdi.

    TEL ÖRGÜLERİ AŞIP KANALA DÜŞTÜ

    "Kanka dikkat edin geliyorum." diyerek kaymaya başlayan Çelen, durmayı ise hiç hesaba katamadı. Kanalın tel örgülerini çarpan Çelen, örgülerin yıkılmasıyla 2 metre yükseklikten kanala yuvarlandı.

    HASTANEYE KALDIRILDI

    Ardından hastaneye kaldırılan Çelen, “Üniversite öğrencisi arkadaşlarımız ve ufak kardeşlerimiz poşetlerle kayıyorlardı. Ben de kaymak istedim. Kaydığım sırada süratimi alamayıp, 2 metrelik dere yatağına düştüm. Sonra tedbir amaçlı hastaneye gittim, şükür herhangi bir sağlık sorunum olmadı.” dedi.

    Burdur’da kar üzerinde kayan genç tel örgüleri aşıp kanala düştü

    Burdur da poşetle kayarken kanala düştü #1

    Burdur da poşetle kayarken kanala düştü #2

    Burdur da poşetle kayarken kanala düştü #3


    Görüş Bildir