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- Burdur'da poşetle kayarken kanala düştü
Burdur'da poşetle kayarken kanala düştü
- İHA
- 19.01.2022 - 10:45
- Güncelleme : 19.01.2022 - 11:09
Burdur’un Bucak ilçesinde yaşayan öğrenci Metin Can Çelen, çocukların kar eğlencesine ortak olmak istedi.
Üniversiteli genç, kar üzerinde poşet yardımıyla yokuş aşağı kaymak isterken o anları da arkadaşlarına kaydettirdi.
TEL ÖRGÜLERİ AŞIP KANALA DÜŞTÜ
"Kanka dikkat edin geliyorum." diyerek kaymaya başlayan Çelen, durmayı ise hiç hesaba katamadı. Kanalın tel örgülerini çarpan Çelen, örgülerin yıkılmasıyla 2 metre yükseklikten kanala yuvarlandı.
HASTANEYE KALDIRILDI
Ardından hastaneye kaldırılan Çelen, “Üniversite öğrencisi arkadaşlarımız ve ufak kardeşlerimiz poşetlerle kayıyorlardı. Ben de kaymak istedim. Kaydığım sırada süratimi alamayıp, 2 metrelik dere yatağına düştüm. Sonra tedbir amaçlı hastaneye gittim, şükür herhangi bir sağlık sorunum olmadı.” dedi.
Burdur’da kar üzerinde kayan genç tel örgüleri aşıp kanala düştü