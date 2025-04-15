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İHA

Burdur'da şehir merkezinde sabah saatlerinde seyir halinde olan Sema C., aniden direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Kontrolü kaybedilen araç, yoldan çıkarak şarampole devrildi.

AYNI AİLEDEN 4 KİŞİ YARALANDI

Kazada sürücü Sema C. ile birlikte araçta bulunan çocukları Kuzey G. ve Güney G. ile Emel Y. yaralandı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, araçtan itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı.

YARALILARIN DURUMU İYİ

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar, Burdur Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Hastanede tedavi altına alınan 4 kişinin de sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.