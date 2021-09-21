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Burdur'da şüpheli iki kişinin üstünden tarihi eserler çıktı

Burdur'da şüpheli iki kişinin üstünden tarihi eserler çıktı

Burdur'da İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüphelendiği iki kişinin üstlerini aranması sonucu 30 sikke ve insan figürlü 2 objeyi tespit etti.