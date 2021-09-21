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    Burdur'da şüpheli iki kişinin üstünden tarihi eserler çıktı

    Burdur'da İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüphelendiği iki kişinin üstlerini aranması sonucu 30 sikke ve insan figürlü 2 objeyi tespit etti.
    • AA
    • 21.09.2021 - 23:56
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    Burdur'da şüpheli iki kişinin üstünden tarihi eserler çıktı

    Türkiye genelinde tarihi eser kaçakçılarına göz açtırılmıyor.

    İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, tarihi eser kaçakçılığı yaptıkları iddia edilen H.B. ve F.Ç'yi takibe aldı.

    Isparta-Ağlasun kara yolunda durdurulan araçtaki şüphelilerin üst aramasında, 30 sikke ve insan figürlü 2 obje bulundu.

    Gözaltına alınan şüpheliler, karakoldaki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

    Ele geçirilen eserler Burdur Müze Müdürlüğü'ne teslim edildi.

    Burdur da şüpheli iki kişinin üstünden tarihi eserler çıktı #1

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