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- Burdur'da şüpheli iki kişinin üstünden tarihi eserler çıktı
Burdur'da şüpheli iki kişinin üstünden tarihi eserler çıktı
Burdur'da İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüphelendiği iki kişinin üstlerini aranması sonucu 30 sikke ve insan figürlü 2 objeyi tespit etti.
- AA
- 21.09.2021 - 23:56
Türkiye genelinde tarihi eser kaçakçılarına göz açtırılmıyor.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, tarihi eser kaçakçılığı yaptıkları iddia edilen H.B. ve F.Ç'yi takibe aldı.
Isparta-Ağlasun kara yolunda durdurulan araçtaki şüphelilerin üst aramasında, 30 sikke ve insan figürlü 2 obje bulundu.
Gözaltına alınan şüpheliler, karakoldaki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.
Ele geçirilen eserler Burdur Müze Müdürlüğü'ne teslim edildi.