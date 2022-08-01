Kızılçam ormanında dün çıkan yangın, 6'ncı saatte kısmen söndürülürken bölgede, geceden beri soğutma çalışmaları sürüyor.

Türkiye, son günlerde biri bitmeden diğeri başlayan orman yangınlarıyla mücadele etmeye devam ediyor.

Burdur'un Bucak ilçesine bağlı Çobanpınar köyü Sarıdere mevkisinde, dün saat 16.30 sıralarında çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü.

9,5 dekar alan küle döndü

9,5 dekar alanın zarar gördüğü kızılçam ormanındaki yangına; 14 helikopter, 10 uçak, 20 arazöz, 7 su tankeri, çevre il ve ilçelerden gelen itfaiye araçları ve 600'ün üzerinde orman söndürme ekibi ile müdahale edildi.

6'ncı saatte kısmen söndürüldü

Bölgenin dik ve sarp olması nedeniyle ekipler, alevlere güçlükle müdahale etti. Yangın, ekiplerin yoğun çabaları ile saat 22.30 sıralarında kısmen söndürüldü.

Burdur'daki orman yangını 6 saatte kontrol altına alındı VİDEO



Soğutma çalışmaları sürüyor

DHA'nın haberine göre; bölgede küçük çaplı yanmaların sürdüğü, yeniden alevlenme ihtimaline karşı ekiplerin teyakkuz halinde olduğu ve soğutma çalışmalarının devam ettiği belirtildi.













