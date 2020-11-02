65 yaşında hayatını kaybeden Burhan Kuzu için Fatih Camii'nde tören yapıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, törendeki konuşmasında, "Burhan Hoca'yı çok kısa sürede kaybettik" dedi.

Koronavirüs nedeniyle tedavi gördüğü yoğun bakımda hayatını kaybeden AK Parti'nin kurucularından ve TBMM Anayasa Komisyonu Eski Başkanı Burhan Kuzu, son yolculuğuna uğurlandı.

BURHAN KUZU İÇİN FATİH CAMİİ'NDE TÖREN

65 yaşında vefat eden Kuzu'nun Türk bayrağına sarılı naaşı Fatih Camii'ne getirildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuzu'nun cenaze törenine katıldı.

"ÖLÜMÜN NEREDE, NE ZAMAN GELECEĞİ BELLİ DEĞİL"

Burada bir konuşma yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Her nefis ölümü tadacaktır. Bu tabii sadece Burhan Hocamız için geçerli değil. Şu anda burada saf tutmuş bulunan bütün Müslümanlar, Müminler için geçerli olan bir hüküm. Bu hükme herkes uyacak.

Bunun nerede, ne zaman, nasıl geleceği belli değil. İzmir'de yaşanan hadise ortada. 80'e yakın vefat, bine yakın yaralı var. Böyle bir akıbetle imtihan olacakları belki de akıllarından geçmiyordu. Ama işte geldi ve yakaladı.

Burhan Kuzu için cenaze töreni düzenlendi ViDEO

"DAVASININ İNSANI OLARAK GÖREV YAPTI"



Rabbim bizlere iman, Kur'an, İslam üzere ölmeyi nasip etsin. Burhan Hocamız hem nüktedandı hem de az önce hocamın da ifade ettiği gibi gerçekten İstanbul Üniversitesi'nde özellikle davasını bilen bir Anayasa Hukukçusunun olmadığı bir dönemde o davasının bir insanı olarak orada görev yaptı.





"BURHAN HOCA'YI ÇOK KISA SÜREDE KAYBETTİK"



Yetiştirdiği öğrencileriyle hep övündü. Doğrusu biz de onunla övündük. Parlamentoda beraber süren bir yolculuğumuz oldu. Daha sonra Cumhurbaşkanlığı makamında danışmanım olarak da görev yaptı. Koronavirüs salgını neticesinde de Burhan Hoca'yı çok kısa sürede kaybettik. Rabbim mekanını cennet eylesin. Ailesine, tüm dava arkadaşlarına ve milletimize başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.

EDİRNEKAPI'DA DEFNEDİLDİ

Burhan Kuzu'nun cenazesi, Edirnekapı Mezarlığı'nda defnedildi.

Burhan Kuzu, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde AK Parti'nin 22., 23., 24. ve 26. dönem milletvekili olarak görev yapmıştı.

CENAZE TÖRENİNE KATILAN İSİMLER

Koronavirüs tedbirleri doğrultusunda gerçekleştirilen törene, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanı sıra, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, AK Parti Genel Başkan yardımcıları Mahir Ünal, Hayati Yazıcı ve Fatma Betül Sayan Kaya, AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, eski bakanlar Veysel Eroğlu ve İsmet Yılmaz, CHP İstanbul Milletvekili Akif Hamzaçebi, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, AK Parti'li belediye başkanları ve milletvekilleri katıldı.

BURHAN KUZU KİMDİR

Burhan Kuzu, Kayseri Develi'ye bağlı Şıhlı köyünde 1955'te, Ali Rıza ve Zahide Kuzu'nun 9 çocuğunun ortancası olarak dünyaya geldi.

Henüz 15 yaşında babasını, 18'inde ise annesini kaybeden Burhan Kuzu, zor şartlar altında eğitimine devam ederek İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesini kazandı.

Üniversite sonrasında kaymakamlık sınavını kazanarak kaymakamlık stajı yapan Burhan Kuzu, İstanbul Üniversitesi'ne 1976'da asistanlığa başladı.

AKADEMİK HAYATI

Yüksek lisans ve doktorasını aynı üniversitede tamamlayan Kuzu, çalışmalarını anayasa hukuku alanında yoğunlaştırdı. Kuzu, 1980-1982 yıllarında Paris Sorbonne Üniversitesi'nde akademik araştırma ve çalışmalarda bulundu.

1998 yılında profesörlük unvanını alan Kuzu, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde Anayasa Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyeliği ve Başkanlığı görevlerini yürüttü.

Mesleki alanda çok sayıda kitap ve makale yazan Kuzu, farklı üniversitelerde de dersler verdi.

2002'DE MECLİS'E GİRDİ

Çeşitli sivil toplum kuruluşlarında üyelik ve yöneticilik üstlenen Burhan Kuzu, 2001'de Adalet ve Kalkınma Partisi'nin kurucu üyesi olarak aktif siyasete başladı.

Partinin ilk Demokrasi Hakem Kurulu Başkanlığını yürüten Kuzu, 2002 Türkiye genel seçimlerinde AK Parti İstanbul Milletvekili olarak Meclis'e girdi.

2007 ve 2011 Türkiye genel seçimlerinde AK Parti İstanbul Milletvekili olarak tekrar Meclis'e giren Kuzu, AK Parti’de uygulanan üç dönem kuralı dolayısıyla Haziran 2015 Türkiye seçimlerinde aday olamadı.

BAŞKANLIK SİSTEMİ ÇALIŞMALARINA KATILDI

Kasım 2015'te 26. dönem milletvekili olarak yeniden Meclis'e giren Kuzu, TBMM'de uzun dönem Anayasa Komisyonu üyeliği yaptı.

Cumhurbaşkanı Fahri Başdanışmanlığı görevinde bulunarak Başkanlık Sistemi çalışmalarında yer alan Kuzu, AK Parti MKYK üyeliği de yaptı.

İyi düzeyde Fransızca bilen Kuzu, evli ve 2 çocuk babasıydı.