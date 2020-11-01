Burhan Kuzu koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

Koronavirüse yakalanan anayasa hukukçusu ve AK Parti eski Milletvekili Burhan Kuzu vefat etti.

Dünyayı saran koronavirüs salgını nedeniyle kayıplar verilmeye devam ediyor.

Türkiye'de de çok sayıda can kaybına neden olan koronavirüs, siyaset dünyasını da sarstı.

AK Parti MKYK Üyesi Prof. Dr. Burhan Kuzu, koronavirüs nedeniyle bu sabah hayatını kaybetti.

OĞLU VEFATINI DUYURDU

65 yaşında olan Kuzu, iki haftadır özel bir hastanede tedavi görüyordu. Kuzu'nu vefatını oğlu Süleyman Kuzu duyurdu.

İKİNDİ NAMAZINDA DEFNEDİLECEK

Prof. Dr. Burhan Kuzu'nun cenazesi bugün ikindi namazına müteakip Fatih Camisi'nde kılınacak namazın ardından defnedilecek.

TEDAVİ GÖRDÜĞÜ HASTANEDEN AÇIKLAMA

Prof. Dr. Burhan Kuzu’nun tedavi gördüğü hastane de açıklamada bulundu.

"SABAHA KARŞI VEFAT ETTİ"

Hastaneden yapılan yazılı açıklamada, ”Hastanemizin yoğun bakımında bir süreden beri koronavirüs nedeniyle tedavi görmekte olan 22, 23 ve 24. Dönem Milletvekili ve Anayasa Komisyonu eski başkanı Sayın Burhan Kuzu, yoğun çabalara rağmen kurtarılamayarak bu gece sabaha karşı saat 04:00’da vefat etmiştir. Kendisine Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz.” ifadelerine yer verdi.

FAHRETTİN KOCA'DAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, AK Parti eski milletvekili Burhan Kuzu'nun vefatına ilişkin, "Saygın siyasetçimiz, hukukçu ağabeyimiz Prof. Burhan Kuzu'yu, 17 Ekim'den beri tedavi gördüğü Covid- 19 sebebiyle kaybettik. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine ve camiamıza başsağlığı diliyorum. Salgın, bizi yakınlarımızdan, yeri doldurulamaz insanlardan ayırmaya devam ediyor." ifadelerini kullandı.

FUAT OKTAY'DAN TAZİYE MESAJI

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, hayatını kaybeden Burhan Kuzu için bir mesaj yayınladı. Oktay, mesajında şu ifadeleri kullandı:

"TBMM Anayasa Komisyonu eski Başkanı, kıymetli hocamız Prof. Dr. Burhan Kuzu'nun vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim. Değerli büyüğümüze Cenab-ı Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına sabır ve baş sağlığı diliyorum."

BERAT ALBAYRAK'TAN TAZİYE MESAJI

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, koronavirüs nedeniyle tedavi gördüğü hastanede vefat eden AK Parti eski Milletvekili Burhan Kuzu için başsağlığı mesajı yayımladı.

Bakan Albayrak, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Partimizin kurucularından Burhan Kuzu ağabeyimizin vefat haberini üzüntüyle öğrendim. Kederli ailesine sabır ve baş sağlığı diliyorum." dedi.

BURHAN KUZU KİMDİR?

Burhan Kuzu, 1 Ocak 1955’te Kayseri Develi’de doğdu.

Eğitimini Anayasa Hukuku alanında tamamlayan Burhan Kuzu, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi.

Burhan Kuzu, akademik çalışmalarda bulunarak profesörlük unvanını aldı ve stajyer kaymakam olarak çalıştı.

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Anayasa Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyeliği ve Başkanlığı görevlerini icra eden Burhan Kuzu, akademik araştırmalar çerçevesinde Paris Sorbonne Üniversitesi Hukuk Fakültesinde bulundu.

Mesleki alanda yayımlanmış çok sayıda kitap ve makalesi bulunan Burhan Kuzu, çeşitli STK’larda üyelik ve yöneticilik yapmasının yanında siyasi hayatına da ağırlık verdi.

Burhan Kuzu, 2001’de Adalet ve Kalkınma Partisi'nin Kurucu Üyesi olarak aktif siyasete başladı. Partinin ilk Demokrasi Hakem Kurulu Başkanlığını yürüten Kuzu, 22, 23 ve 24. Dönemde İstanbul Milletvekili seçildi.

Bu dönemlerde Anayasa Komisyonu Başkanlığı yapan Kuzu, ayrıca Cumhurbaşkanı Fahri Baş Danışmanlığı görevinde bulundu.

AKP MKYK Üyesi olan Burhan Kuzu, iki çocuk babasıydı.