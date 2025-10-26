Burhanettin Duran: PKK’nın bugünkü açıklaması, Terörsüz Türkiye sürecinde yeni bir adımdır

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Terörsüz Türkiye'ye adım adım...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin öncülüğünde başlatılan Terörsüz Türkiye süreci, devam ediyor.

PKK, TÜRKİYE'DEN ÇEKİLME KARARI ALDI

Terör örgütü PKK, ülke içindeki silahlı unsurlarını Türkiye sınırları dışına çekme kararını açıkladı.

Türkiye’de “terörsüz bir gelecek” süreci kapsamında yapılan yeni açıklamalarda, örgüt elebaşı Abdullah Öcalan’ın 27 Şubat tarihli mesajına atıfta bulunuldu.

Söz konusu açıklama, terörle mücadelede yeni bir dönemin işaret fişeği olarak yorumlandı.

İLETİŞİM BAŞKANI'NDAN AÇIKLAMA

Konuyla ilgili bir paylaşımda Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran'dan geldi.

Açıklama için "Terörsüz Türkiye sürecinde yeni bir adımdır" diyen Duran, şunları kaydetti:

"OLUMLU BİR GELİŞMEDİR"

Bu yeni adım, bütün unsurlarıyla PKK’nın silah bırakması hedefi doğrultusunda gerçekleşen olumlu bir gelişmedir.



“Terörsüz Türkiye” süreci Cumhurbaşkanımız ve Sayın Devlet Bahçeli’nin ortaya koyduğu kararlı ve cesur liderlik sayesinde sürdürülmektedir.



Gayemiz ülkemiz içinde huzur ve güvenliği tahkim etmek, bölgemizde ise barış ve istikrarı kalıcı hâle getirmektir.

"TERÖRSÜZ TÜRKİYE POLİTİKALARINI SÜRDÜRMEK ÖNEMLİDİR"