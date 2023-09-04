Burhaniye Mahallesi'nde toplu ulaşım krizi! İBB'den çözüm yok... Üsküdar'ın Burhaniye Mahallesi'ndeki taşıt yetersizliği nedeniyle vatandaşlar saatlerce durakta bekleyerek mağdur oluyor. Mahalle muhtarı Kadir Uğurtay, İBB binasının önüne giderek sesini duyurmaya çalıştı.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

Özel Haber

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), toplu taşıma krizleri ile gündeme gelmeye devam ediyor.

Megakent'te raylı taşıtları kullanan vatandaşlar, her yeni günde bir arıza ile mücadele veriyor.

Hal böyle iken otobüs ve minibüslerde de durum hemen hemen aynı.

İstanbul'da yolda kalan otobüsler nedeniyle gidecekleri yerlere geç kalan vatandaşların tablosu artık alışılmış bir durum haline geldi.

Burhaniye'de ulaşım krizi

Bu sorunlardan biri de İstanbul'un gözde ilçelerinden biri olan Üsküdar'ın Burhaniye Mahallesi'nde yaşanıyor.

Burhaniye Mahalle Muhtarı Kadir Uğurtay, otobüs ve minibüs seferlerinin az olması nedeniyle vatandaşların saatlerce duraklarda bekleyerek mağdur olduklarını anlattı.

Vatandaşları muhtar taşıdı

Uğurtay'ın İBB'ye sayısız çağrısı karşılıksız kalırken, durumun geldiği son noktada muhtar, vatandaşları kendi aracıyla gidecekleri yere bırakmak zorunda kaldı.

Burhaniye Mahallesi'ndeki ulaşım çilesi için sesini duyurmak isteyen Uğurtay, İBB'nin önünde krizi anlattı.

"Her gün otobüslerimiz 4'er sefer arıza yapmakta"

Muhtar Kadir Uğurtay şu cümleleri vurguladı;

Şubat ayı itibarıyla sarı dolmuşlarımız taksiye döndürüldüğü için maalesef ulaşımda çok ciddi sıkıntılar yaşıyoruz. Birçok kez alt perdeden üst perdeye kadar yazılı, sözlü dilekçe vermemize rağmen maalesef ne minibüs eklendi ne otobüs. Her gün gün boyu otobüslerimiz 4’er sefer arıza yapmakta. Üsküdar’a ulaşımda sıkıntı yaşıyoruz.

"Okullar açılıyor hala çözüm bulamadılar"

Mahallemde yaşlı engelli ziyareti yaparak gittiğimiz her evde bu problemle karşılaşıyoruz. Vatandaşlarımız şunu istiyor; bu ulaşım ne zaman düzelecek muhtarım, bunun sorumlusu biz miyiz? Öyle bir duruma geldik ki illallah ettik. İBB’ye birçok kez sorunları iletmeye rağmen, yapacağız muhtarım, şubatta olacak martta olacak muhtarım… Okullar açılıyor hala bir çözüm bulamadılar.

"3 saat seferler iptal oluyor"