Burhaniye'de klozetler denizin ortasında kaldı

Ören Sahili'nde kabaran deniz karaya taşındı. Tuvalet kabinleri yıkılırken, klozetler ise suların ortasında kaldı.

Burhaniye'nin Ören Sahili'nde, kabaran deniz plajı etkisi altına alırken büfeler de sular altında kaldı.

Ören Plajında yer alan tuvaletin kabini fırtınadan yıkılırken, ortada kalan klozet taşları da ilginç görüntü oluşturdu.

YAŞANAN OLAY ŞAŞKINLIK YARATTI

Fırtına sırasında sahilde olan emekli bankacı Mustafa Karabıyık, olay karşısında şaşkınlığını gizleyemedi.

Karabıyık, “ Plaj tamamen sularla kaplanmıştı. O arada plajda bulunan tuvaletin kabini uçunca klozet taşları da açıkta kaldı. Sahilde bol bol fotoğraf çektim. İlginç kareler yakaladım” şeklinde konuştu.