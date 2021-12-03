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    Burhaniye'de klozetler denizin ortasında kaldı

    Ören Sahili'nde kabaran deniz karaya taşındı. Tuvalet kabinleri yıkılırken, klozetler ise suların ortasında kaldı.
    • İHA
    • 03.12.2021 - 12:34
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    Burhaniye'de klozetler denizin ortasında kaldı

    Burhaniye'nin Ören Sahili'nde, kabaran deniz plajı etkisi altına alırken büfeler de sular altında kaldı.

    Ören Plajında yer alan tuvaletin kabini fırtınadan yıkılırken, ortada kalan klozet taşları da ilginç görüntü oluşturdu.

    YAŞANAN OLAY ŞAŞKINLIK YARATTI

    Fırtına sırasında sahilde olan emekli bankacı Mustafa Karabıyık, olay karşısında şaşkınlığını gizleyemedi.

    Karabıyık, “ Plaj tamamen sularla kaplanmıştı. O arada plajda bulunan tuvaletin kabini uçunca klozet taşları da açıkta kaldı. Sahilde bol bol fotoğraf çektim. İlginç kareler yakaladım” şeklinde konuştu.

    Burhaniye de klozetler denizin ortasında kaldı #1

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