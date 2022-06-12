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    Bursa 500 işçinin kaldığı çadır kent sular altında kaldı

    Şehre mevsimlik işçi olarak gelen 500 kişinin yaşadığı bölge sel sularına teslim oldu. Mağdurlardan biri "Anlatmaya gerek yok görüyorsunuz" sözleriyle tepkisini dile getirdi.
    • 12.06.2022 - 14:53
    • Güncelleme : 12.06.2022 - 15:54
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    Bursa 500 işçinin kaldığı çadır kent sular altında kaldı

    Yurdun dört bir yanında devam eden sağanak yağışlar insanların hayatlarını olumsuz etkilemeye devam ediyor...

    Bursa'nın İnegöl ilçesinde bulunan Kırsal Kurşunlu Mahallesi'nde dün geceden beri etkisini devam ettiren sağanak, mevsimlik işçilerin 'kırmızı elmas' olarak nitelendirdikleri çadılarını da vurdu.

    50'ye yakın çadır sular altında kaldı

    Çilek hasadı için bin 200 kilometre uzaklıktaki Şanlıurfa'dan gelen mevsimlik işçilerin kaldığı 50'ye yakın çadır sel suları yüzünden hasar gördü.

    Sabaha kadar uyuyamadılar

    Kabusla uyanan işçiler, büyük çileler çektiklerini belirtirlerken çadırda kalan 500'e yakın kişinin gözüne sabaha kadar uyku girmedi.

    "Anlatmaya gerek yok görüyorsunuz"

    İHA'nın haberine göre; işçiler yetkililerden yardım isterken bir işçi, "Anlatmaya gerek yok görüyorsunuz." dedi.

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