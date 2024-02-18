Bursa açıklarında batan geminin içi görüntülendi Marmara Denizi'nde su alarak batan ve bir kişinin cansız bedenine ulaşılan 'Batuhan A' adlı kargo gemisinin enkazı kaydedildi.

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DHA

Türkiye'nin yüreği bir yandan toprak altında kalan işçilere yanarken bir yandan da batan gemideki mürettebata yanıyor...

Bursa açıklarında yaşanan gemi felaketine ilişkin detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor.

İmralı Adası’nın güneybatısında su alan ardından batan ‘BATUHAN A’ isimli gemide 6 mürettebatın olduğu öğrenildi.

1 kişinin cansız bedeni çıkarıldı

51 metre derinlikte denizin tabanına oturduğu görüntüleme cihazlarıyla belirlenen gemiyle ilgili çalışmalarda çok sayıda personel görev aldı.

Çalışmalarda geminin enkazı tespit edildi ve 3'üncü gününde mürettebattan bir kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

Beşinci dalıştan görüntüler ortaya çıktı

Deniz Kuvvetleri’ne bağlı dalgıçlar, sabah erken saatlerinde dalış gerçekleştirdi. Dalgıçlar denizin altındaki köpekbalıklarına karşı ise, özel kafes sistemiyle dalış gerçekleştirdi.

Gemideki arama kurtarma çalışmaları kapsamında enkaza yapılan beşinci dalışta cihazlarla sualtından görüntüler alındı.

Sualtı kamerası saniye saniye kaydetti

Batan kuru yük gemisinin içi, dalgıçlar tarafından görüntülendi.

Dalgıçların, gemi içerisinde yaptığı aramalar ise sualtı kamerasıyla saniye saniye kaydedildi. Geminin kamaraları, kaptan köşkü ve diğer odaları videoya yansıdı.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)