Bursa Belediye Başkanı Aktaş: 2050'ye kadar su sorunumuz yok

Bursa'da 2050'ye kadar su sorunu olmadığını belirten Belediye Başkanı Alinur Aktaş, "Görev süremiz boyunca Edirne’den Kars’a ulaşacak mesafede çektiğimiz içme suyu hattını şehrimize kazandırdık." dedi

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, şehrin su durumuna ilişkin bilgilendirme yaptı.

Aktaş, Bursa'nın kendi döneminde yapılan çalışmalar neticesinde 2050'ye kadar su sorunu olmadığını söyledi.

ALİNUR BAŞKAN BURSA'NIN SU SORUNUNU ÇÖZDÜ

Bursa'nın su sorununa çözümüyle ilgili paylaştığı grafikte tek tek açıklayan Aktaş, altyapı çalışmalarının 17 ilçede hız kesmeden devam ettiğini belirtti.

Aktaş ayrıca, 210 milyon metreküp yer altı suyu rezervi, Doğancılar ve Nilüfer Barajları'ndaki yüzde 80 doluluk, Uludağ'dan sağlanan yüzde 20'lik içme suyu ihtiyacı, 155 adet derin kuyu ve Çınarcık Barajı suyunun da Bursa'ya getirilmesiyle Bursa'daki su sorununun çözüldüğüne vurgu yaptı.

"EDİRNE'DEN KARS'A ULAŞACAK MESAFEDE ÇEKTİĞİMİZ İÇME SUYU HATTINI ŞEHRİMİZE KAZANDIRDIK"

Aktaş, Twitter hesabından yaptığı duyuruda şu ifadelere yer verdi:

"Görev süremiz boyunca Edirne’den Kars’a ulaşacak mesafede çektiğimiz içme suyu hattını şehrimize kazandırdık."