Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş: Esas mağdur biziz

Bir önceki aya göre belediyelerin vergi paylarının artması nedeniyle kasalara fazla para girdiğini belirten Başkan Aktaş, gerçek mağdur şehrin Bursa, Gaziantep ve Sakarya gibi iller olduğunu söyledi.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, CNN Türk ekranlarında Göksu Güngören Özgür ve Özay Şendir'in konuğu oldu.

Yerel siyasetten genel konulara kadar dikkat çeken açıklamalarda bulunan Başkan Aktaş, belediyecilikte ulaşımın önemine değindi.

Başkan Aktaş, daha sonra muhalefetteki tartışmaların şehirlere zarar verdiğini belirterek, "7-24 yapılan ve devamlı takip gerektiren bir iş. Ulaşım bir şehrin ana konularından bir tanesi. Ulaşımda tüm sistemleri güncellemeniz gerekiyor. Bunu devamlı takip etmeniz ve sürdürülebilir olması gerekiyor. Akıllı şehircilik ve akıllı ulaşımın gündemde olduğu dönemde İstanbul gibi şehirlerde, yerel yöneticilerin bu işe tamamen motive olması gerekiyor. Ben Millet İttifakı içindeki bu polemikler yüzünden kaybedenlerin şehirlerimiz olduğunu düşünüyorum." dedi.

"Bu ay vergi payları fazla geldi, vatandaşın lehine yansıtmamız lazım"

Programın sunucusu Özgür, daha sonra Aktaş'a, "Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu’nun motive olduklarını düşünüyor musunuz?" diye sordu.

Merkezi yönetimin verdiği bütçenin bu ay fazla verdiğini ifade eden Aktaş, "Ben asla motive olduklarını düşünmüyorum. Öyle olsalar ulaşımda zam haberlerini duymazdık. Seçimden önce ulaşımın temel bir hak ve şehirlerin en önemli konusu olduğunu ifade etmiştiniz. Yani size merkezi hükümet bütçe gönderiyor. Bu ay vergi payları yüzde 66 fazla geldi. İller Bankası payları yüzde 72 daha fazla geldi. Bunu vatandaşın lehine yansıtmamız gerekiyor." şeklinde konuştu.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş Esas mağdur Bursa ViDEO

"Mağduriyetten bahsediyorlar da mağdur biziz Bursa olarak"

Esas mağdur şehrin Bursa olduğunu da belirten Alinur Aktaş, "Bir önceki aya göre belediyelerin kasasına daha fazla para girdi. Birazdan onları açacağım, mağduriyetten bahsediyorlar da mağdur biziz Bursa olarak. Mağdur olan Gaziantep ve Sakarya onu söyleyeyim." dedi.

Daha sonra gazeteci Özay Şendir araya girerek, "Gündemdeki bir diğer konu belediye çalışanları ve bu çalışanların sicilleri. Siz Bursa Büyükşehir Belediyesi’ne birini alırken nasıl araştırıyorsunuz ve nasıl alım yapıyorsunuz?" diye sordu.

"e-Devlet ve iletişim çağıyla o kadar kolay şeyler ki..."

Başkan Aktaş, Şendir'in sorusunu ise şu sözlerle yanıtladı:

"e-Devlet ve iletişim çağıyla o kadar kolay şeyler ki… Şimdi bizde 10 tane tüzel kişilik var. Bir kere zaten büyükşehir belediyesi üst yapıyla ilgilenir.

Bunun yanı sıra altyapıyla ilgilenir iştiraklerimiz. Hangi iştirakimiz olursa olsun personel alımı yapıldığında bunların GBT’leri ile detaylı tüm sorgulamaları yapılabilir. Zaten bunu yaparsanız yüzde 97-98 hata yapma olasılığınız ortadan kalkar. Ve burada şüphe oluşturan konular var mesela. İltisaklı olan var veya belki olayın tam içine girmemiş ama sempatizanı olmuş, eylemine katılmış ve benzeri konular… Ama buna rağmen bakanlığın da şüpheler dahilinde kurumda çalışan farklı personellerle alakalı emniyet ve valilikler marifetiyle yaptırdığı araştırmalar oluyor açıkçası.

"İşçi alımı ilanları tamamen belediyenin kontrolünde"

Şunu ifade ediyorum; KPSS sınavını kazanan bir memur için yapılan alımda emniyet nezdinde bir sorgulama vardır. Ama bir işçiyle alakalı böyle bir süreç söz konusu değil. İlan açarsınız, ilan neticesinde yapılan başvurular tamamen belediyeyle alakalıdır. Bu soruşturmalar yapılmadan bir alım söz konusu olursa bakanlık soruşturma yapar. Ama buna rağmen yaptığınız müracaatlar neticesinde İçişleri Bakanlığı soruşturma yapar, bizde de yapıldı."