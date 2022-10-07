Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı, konutunu yıkıp halka açıyor

62 yıllık başkanlık konutunun yıkılacağını ve ekim sonu konuttan taşınacağını belirten Başkan Aktaş, 28 bin metrekarelik alanın millet bahçesi olacağını açıkladı.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Çekirge semtinde 62 yıl boyunca başkanlık konutu olarak kullanılan villanın ve etrafındaki alanın yıkılarak, Süleyman Çelebi Türbesi'nin bulunduğu bölgeye yeni bir millet bahçesi ve külliye inşa edileceğini açıkladı.

Türbe ziyareti yapan Başkan Aktaş, müjdeyi burada verdi.

İHA’nın haberine göre; bu ay sonunda taşınacağını belirten Başkan Aktaş, açıklamalarında şu ifadeleri kullandı:

“Peygamber Efendimizin dünyaya teşriflerinin sene-i devriyesindeyiz. Biliyorum ki bir önceki günden itibaren, Türkiye’nin farklı şehirlerinde bu sevgiyi ilgili göstermek için etkinlikler düzenleniyor. Özellikle bu akşam camilerimiz dolup taşacak, ikramlar dağıtılacak mevlitler okunacak. Peygamber Efendimize olan sevgimizi, ilgimizi millet olarak hep birlikte göstereceğiz. Türk Milletinin bu konuda çok ciddi bir hassasiyeti olması çok sevindiricidir.

Süleyman Çelebi, Türkçenin camilere girişine vesile olan Mevlid’in yazarı

Belki Bursa’daki birçok hemşehrimiz bilmiyor ki Mevlid'in yazarı Süleyman Çelebi, Bursa’da meftun. Ulucami’nin ilk imamıdır. Bizim tarihimizde çok önemli bir yeri vardır. Ahmet Hamdi Tanpınar Bursa için ‘Maneviyatlı Şehir’ benzetmesi yapıyor.

Bursa ilk altı padişahı bağrında barındırıyor. Çünkü Bursa, Üftade Hazretleri’nin, Emir Sultan’ın, İsmail Hakkı Bursevi Hazretleri gibi onlarca ismi bağrında misafir ediyor. Böyle maneviyatlı bir şehrin önemli simalarından bir tanesi de, Ulucami’nin ilk imamı olan ve aynı zaman Mevlid yazarı olan Süleyman Çelebi’dir.

Mevlid, Türkçenin camilere girişine vesile olan, her okuduğumuzda haz aldığımız, Balkanlar’da da, Kafkaslar’da da insanların dinini, diyanetini tabiri yerindeyse tazelediği önemli bir argümandır.





“62 yıldır belediye başkanlarının konut olarak kullandığı alan boşaltılacak”

1422’de vefat eden Süleyman Çelebi’nin 600’üncü yılında burada renderlerini gördüğünüz projeleri hazırlattırıp, kabrinin olduğu bu alanı Süleyman Çelebi Külliyesi olarak ihya edelim istedik. Burası 1960 yılından beri tüm belediye başkanlarımızın konutu olarak kullanılıyordu.

Bu alanda Yoğurtlu Baba başta olmak üzere önemli isimlerin kabirleri var. Yapılan incelemeler sonucunda bir komisyon oluşturduk. O komisyon genel sekreterimizle beraber, buradaki çalışmalarla ilgili neler yapılabilir noktasında araştırmalarda bulunduk. Öncelikle konutun boşaltılması gerekiyordu. 62 yıldır belediye başkanlarının konut olarak kullandığı alan boşaltılacak.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı, konutunu yıkıp halka açıyor VİDEO



“Güzel bir kompleksi burada ortaya çıkarmış olacağız”

Ben kendi konutumu temin ettim. Bundan sonraki süreçte belediye başkanı konutunda değil, şahsi evimde oturacağım. Bu alanda da öncelikle konut yıkılıp, etrafındaki müştemilat Karagöz Müzesi’ne kadar baktığınızda 28 bin metrekarelik bir alanı çerçeveliyor.

İçinde özellikle gençlere hitap edecek olan mescidin, kitap kafenin ve beraberinde Süleyman Çelebi Külliyesi’nin Mevlid ile ilgili araştırmaların yapılabileceği bir alan olacak. Etrafındaki tel örgülerin, sur gibi duvarların kaldırılıp, türbe ile bütün haline getirildiği, güzel bir kompleksi burada ortaya çıkarmış olacağız. Dr. Mimar Hilmi Şenalp bizim proje tasarımımızı yaptı. Kendisine burada çok teşekkür ediyorum.





“Mevlid geleneğinin daha iyi yaşatılması ve anlatılması noktasında bir ortam sağlanmış olacak”

Kendi konutunu ekim ayı sonunda boşaltacağını kaydeden Başkan Aktaş, "Çok yakında zamanda başkanlık konutu boşaltılarak süreç başlamış olacak. İnanıyor ve ümit ediyorum ki Bursa’daki hemşehrilerimizin birçoğunun bile bilmediği bu alan, Bursa tarihine kazandırılmış olacak. Beraberinde özellikle bizi zor zamanlarda diri tutan Mevlid geleneğinin daha iyi yaşatılması ve anlatılması noktasında bir ortam sağlanmış olacak.

"28 bin metrekarelik alanın tamamı vatandaşımız kullanımına açılacak"

Burada lüzumsuz yapılar da var. O yapıların kaldırılıp, 28 bin metrekarelik alanın tamamı vatandaşımız kullanımına açılacak. İlla bir araştırma için buraya gelmesine gerek yok. Mescidinde namaz kılmaya, külliyede mevlid ile ilgili organizasyona gelebilir veya bahçesinde bir bardak çay içebilir. Nihayetinde bu alan bütün Bursalı hemşehrilerimizin istifade edeceği bir Millet Bahçesi hüviyetinde olacak.”