Bursa Büyükşehir Belediyesi harekete geçti! Melike Şahin konseri iptal edildi Katıldığı ödül töreninde LGBT savunuculuğa soyunan şarkıcı Melek Şahin'in 22 Temmuz'da Bursa'da düzenleyeceği konser Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından iptal edildi.

ensonhaber.com

Sanatçıların ödül törenlerindeki yaptığı konuşmalar tartışılmaya devam ediliyor.

Dün gece düzenlenen Elle Style Awards töreninde skandal üstüne skandal yaşandı.

Eda Ece depremzedelere ağır hakaretler kullanırken Mabel Matiz aile yapısını hedef alan sapkın LGBT'yi savundu.

Ödül töreni skandallara karıştı

Skandal ödül töreninde benzer bir konuşma da Melike Şahin'den geldi.

LGBT savunuculuğuna soyundu

Ödül almak için çıktığı sahnede siyasi mesajlar veren Şahin, LGBT savunuculuğu yaptı.

"Bütün lubunyalar incinmiş her yerimizi şefkatle sarmalayacak güce sahibiz"

Şarkıcı Melike Şahin skandal konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

Bu topraklarda bir gün kimi sevdiğimiz kimi öptüğümüz neremizi açtığımız neremizi örttüğümüzle yargılanmadığımız, linçlenmediğimiz, sadece insan olduğumuz için yan yana durmaktan dayanışmaktan gelen mutluluğu tadabildiğimiz günler gelecek. Buna inanıyorum bunu hep beraber yapacağız. Bütün kız kardeşlerim, bütün lubunyalar incinmiş her yerimizi şefkatle sarmalayacak güce sahibiz bunu biliyorum ve ödülümü hak ettiğimiz dik gülüşlere ve ödediğimiz bedellere alıyorum.

Vatandaştan konserlerini iptal edin çağrısı

Toplumun örf ve adetlerine karşı yapılan açıklama sonrası sosyal medyada birçok vatandaş belediyelere çağrı yaparak bu isimlerin konserlerinin iptal edilmesini istedi.

Bu çağrıların ardından Bursa Büyükşehir Belediyesi harekete geçti.

Konseri iptal edildi

Bursa'da 22 Temmuz Cumartesi günü Kültürpark'ta konser verecek olan şarkıcı Melike Şahin'in konseri iptal edildi.

"Melike Şahin konseri iptal edilmiştir"

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından sosyal medyada yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: