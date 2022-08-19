‘ToyMobil Park’ projesi ile avm ve lunaparklarda yer alan oyuncak ve oyun alanları, Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından kendi mahallelerinde çocuklarla buluşturuldu.

Bursa’da yeni neslin boş zamanlarını sporla iç içe geçirmesi amacıyla farklı çalışmaları hayata getiren Büyükşehir Belediyesi, yaz döneminde çocuklar için yeni bir projeyi daha devreye aldı.

Çocukların gelişiminde oyun oynamanın ve oyuncakların büyük önem taşıdığından hareketle ‘ToyMobil Park’ projesini hayata geçiren Büyükşehir Belediyesi, genelde alışveriş merkezleri ve lunaparklarda yer alan oyuncakları ve oyun alanlarını miniklerin ayağına götürüyor.

Oyun tırı ve oyun parkları, 23 mahalleyi ziyaret edecek

Hazırlanan oyun tırı ve oyun parkları, 1.5 ay boyunca farklı ilçelerde 23 mahalleyi ziyaret ederek, çocukların yüzünü güldürecek. Gittiği bölgede 2 gün konaklayacak olan oyun tırı ve oyun parkları, ücretsiz olacak ve miniklerin eğlenceli, bol kahkahalı vakit geçirmesine imkan sağlayacak.

Mahallede oyun zamanı

‘ToyMobil Park’ projesi kapsamında hazırlanan oyun tırı ve oyun parklarının ilk durağı, Hüdavendigar Kent Parkı oldu. Projeye büyük ilgi gösteren aileler, çocuklarının doyasıya eğlenmelerini sağladı.

Basket atma, buz hokeyi, çekiçle vurma ve şişme oyun alanı gibi birbirinden keyifli oyuncaklarla haşır neşir olan çocuklar, unutulmaz bir gün geçirdi. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da ‘projenin ilk gününde’ aileleriyle birlikte alana gelen minikleri yalnız bırakmadı. Çocuklarla birlikte basket atıp buz hokeyi oynayan Başkan Aktaş, miniklerin eğlence dolu anlarına ortak oldu.

Bursa Büyükşehir Belediyesi, ToyMobil Park projesi ile eğlenceyi çocuklarla buluşturdu VİDEO



Çocuklar ve gençler için birçok proje

Fiziksel yatırımların yanında hazırladıkları projelerde çocukları ve gençleri unutmadıklarını söyleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, insanların hayatına neşe katmak için gayret ettiklerini belirtti.

Çocuk kütüphanesinden okullardaki spor aktivitelerine kadar birçok faaliyette Büyükşehir Belediyesi'nin imzası bulunduğunu kaydeden Başkan Alinur Aktaş, “Gençlere şehri gezdirip tanıtıyoruz. Masal günleri ve şenlikler düzenliyoruz. Kayak ve yüzme gibi çeşitli sportif aktiviteler ile gelişimlerini destekliyoruz. Sporu, çocukların ve gençlerimizin ayağına götürdük. ‘Neşeli Havuzlar Mutlu Çocuklar’ projesiyle 6 bin civarında evladımıza hem yüzmeyi öğrettik hem de hayatlarına neşe kattık. YKS ve LGS kurslarıyla, meslek lisesi ve üniversite burslarıyla artı değer sağlamaya çalışıyoruz. Çocukların trafik kurallarını eğlenerek öğrenmesine imkân tanıyacak olan Çocuk Trafik Eğitim Parkı'nın açılışını gerçekleştirdik.” diye konuştu.

“Onların mutluluğu, bizim mutluluğumuz”

Yeni bir projenin startını vermenin mutluluğunu yaşadıklarını söyleyen Başkan Alinur Aktaş, oyun oynamanın çocuklar için en ciddi iş olduğunu belirtti.

Bunun farkında olduklarını ve beklentileri karşılamak için çaba sarf ettiklerini dile getiren Başkan Aktaş, “Bu gerçekten hareketle ToyMobil Park projemizi hayata geçirdik. Alışveriş merkezlerine ulaşamayan veya mahallelerindeki büyük parklara gidemeyen çocuklarımız için bu projeyi başlattık. Onların kaliteli vakit geçirmelerini, fiziksel ve zihinsel açıdan gelişmelerini, vakitlerini doğru değerlendirmelerini istiyoruz. Bu vesileyle çocuklarımızın ayağına, oyunu ve eğlenceyi götürüyoruz. Oyun tırımız ve oyun parkımız, farklı ilçelerde farklı günlerde 2’şer gün konaklayacak. Proje, yaklaşık 1,5 ay sürecek. İnşallah önümüzdeki yıl projeyi daha erken başlatacağız. Çocuklarımızla bu neşe ve eğlenceyi, kendi mahallelerinde buluşturacağız. Birçok projeyle Türkiye'ye örnek olan Büyükşehir Belediyesi, bu projeyle de örnek olacak. Onların mutlulukları ve heyecanları, bizim mutluluğumuz ve heyecanımızdır. Çocuklarımız için ne yapsak azdır.” şeklinde konuştu.