Şehri yeşillendirme çalışmalarıyla dikkat çeken Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, dikey bahçelerin önemini vurguladı.

Bursalıların hayatını kolaylaştırmak için var gücüyle çalışan Bursa Büyükşehir Belediyesi, yaptığı projelerle takdir toplamaya devam ediyor.

Son dönemde adından sıkça söz ettiren Bursa Büyükşehir Belediyesi, şimdi de dikey bahçeleri ve yeşil alan uygulamalarıyla ön planda.

Uygulamaya ilişkin bilgiler veren Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanı Alinur Aktaş, CNN Türk ekranlarına önemli açıklamalarda bulundu.

Dikey bahçe uygulaması dikkat çekti

Dikey bahçe uygulamasına bir yıldır devam ettiklerini belirten Başkan Aktaş, bu uygulamanın yedi ayrı noktada sürdüğünü ifade etti.

Başkan Aktaş, dikey bahçe uygulamasının hem doğaya salınan gaz açısından hem de daha güzel bir görüntü olması sebebiyle önemli bir proje olduğunu söyledi.

Bursalılardan çok olumlu tepkiler geldiğini de sözlerine ekleyen Alinur Aktaş, beton zemine panolar koyan zihniyete de göndermede bulundu.

Bursa Büyükşehir Belediyesi, yeşil alanlara yaptığı yatırımlarla dikkat çekiyor

"Hem absorbe ediliyor hem de soğuk görüntüden kurtuluyoruz"

Başkan Aktaş'ın açıklamaları şu şekilde:

"Yoğun şehir hayatı içerisinde o sert, soğuk görüntülerin bertaraf edilmesi. Beraberinde doğaya salınan gazın özellikle emisyon gazının da absorbe edilmesi noktasında dikey bahçe uygulamalarının çok önemli bir fonksiyon üstlendiğini biliyoruz. Biz çok olumlu tepkiler alıyoruz hemşehrilerimizden. Takdir edersiniz ki beton zemine reklam panoları da koyabiliriz açıkçası. Ama biz bunu yapmıyoruz. Yatayda gördüğü yeşilliği vatandaşımız dikeyde de görme imkanına sahip."