Bursa Büyükşehir Belediyesi'nden hem öğrenciyi hem esnafı mutlu edecek destek Bursa Büyükşehir Belediyesi, yeni eğitim öğretim yılı öncesinde ihtiyaç sahibi 50 bin öğrenciye toplam 50 milyon TL’lik eğitim destek çeki dağıtıyor. Bu destek ile öğrenciler yeni döneme mutlu başlayacak, kırtasiyeci esnafı da ekonomik anlamda nefes alacak.

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Bursa’yı sağlıklı bir geleceğe taşıyacak projeleri kararlı adımlarla hayata geçiren Bursa Büyükşehir Belediyesi diğer taraftan Bursa’da sosyal belediyeciliğin en güzel örneklerini hayata geçirmeye devam ediyor.

Aşevlerinden barınma evlerine, evde hasta ve yaşlı bakımından sünnet şölenlerine, ihtiyaç sahiplerine ekonomik destek sunan Kart16 uygulamasına çok geniş bir yelpazede sosyal hizmet sunan Büyükşehir Belediyesi, pandemi sürecinde başlattığı esnafa destek uygulamalarına da kesintisiz devam ediyor.

Pandemiden en fazla etkilenen küçük esnafı ayakta tutabilmek için mahalle bakkalları ile başlatılan projeye daha sonra hazır giyimciler, ayakkabıcılar ve kırtasiyeciler de eklenmişti.

50 bin öğrenci yararlanacak

Son 2 yıldır eğitim dönemi öncesi ihtiyaç sahibi öğrencilere dağıtılan ve sadece ilgili odaya kayıtlı kırtasiyecilerde geçerli olan çeklerden bu yıl 50 bin öğrenci yararlanacak.

Geçen yıl kişi başı 300 TL olan destek çekini bu yıl 1000 TL’ye çıkaran Büyükşehir Belediyesi’nin bu desteği ile kırtasiyeci esnafının kasasına da toplamda en az 50 milyon TL girmiş olacak.

"Gönüllere dokunmamız lazım"

İhtiyaç sahiplerine umut, kırtasiyeci esnafına da can suyu olan eğitim destek çekleri ile ilgili tanıtım toplantısı Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi Muradiye Salonu’nda yapıldı.

Konuşmasına Şeyh Edebali’ye atfedilen Osman Gazi'ye nasihat olarak söylediği; "İnsanı yaşat ki devlet yaşasın" sözünü hatırlatarak başlayan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, toplum ne kadar zenginleşirse zenginleşsin, insanlık tarihi var oldukça hep ihtiyaç sahibi insanların olduğunu hatırlattı.

Bursa'yı dönüştürmek, daha yaşanabilir bir şehir yapmak, standartları yükseltmek için var güçleri ile çalıştıklarını hatırlatan Başkan Aktaş, "Belediyeciliğinin bir başka boyutu var ki; ‘İnsanı yaşat ki devlet yaşasın’. Bizim gönüllere dokunmamız lazım. Allah’a hamdolsun devlet milyonlarca öğrenci için kitaplarını ilk günden masaya koyuyor. Bunu artık kanıksadık ama eskiden İstanbul’da bile kitap aradığımız günleri unutmayalım. Cumhurbaşkanımızdan, ilgili bakanlarımızdan Allah razı olsun. Yerelde de ihtiyaç sahiplerine destek vermek, katkı vermek bizim en büyük görevimiz." dedi.

Eğitime 50 milyonluk destek

İki yıl önce başlattıkları eğitim destek çeki uygulaması kapsamında bu yıl 50 bin öğrenciye toplam 50 milyon TL’lik destek sağladıklarını ve çeklerin dağıtımının başladığını kaydeden Başkan Aktaş şu ifadeleri kullandı:

Biz bu süreci mahalle muhtarlarımızla, ilgili sosyal yardım birimimizle birlikte yürütüyoruz. Dolayısıyla ‘ihtiyaç sahibi olmayana da veriliyor’ gibi söylemler yersiz. Gidiyorsunuz eve oldukça güzel ama adamın iki tane çeki dönmüş, ekmeğe muhtaç kalmış. Sonuçta 50 bin çocuğumuza ulaşıyoruz. Evet arada bir iki tane yanlışlık olabilir. Ancak sürecin tamamen iyi niyetle ve sistemli bir şekilde yürütüldüğünden emin olabilirsiniz. Takdir edersiniz ki ailelerimizin servisidir, kıyafetidir, kırtasiyedir bir sürü masrafı var. 3 tane 4 tane çocuk okutan var. Bu noktada bir nebze merhem olalım diye sayıyı 50 bine çıkardık. Nasip olursa inşallah 50 bin öğrencimiz okullarına bu vesileyle mutlu bir şekilde başlayacak.

Burslara yüzde 150 zam

Konuşmasında, üniversite ve meslek lisesi öğrencilerine verdiklerini burslara da değinen Başkan Aktaş şunları kaydetti: