CHP'nin belediyeler tarafından öğrencilere verilen bursları iptal ettirmesine karşın Bursa Büyükşehir Belediyesi çözümü buldu. Müjdeyi Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Twitter'dan duyurdu.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), 2008'de Anayasa Mahkemesi'ne başvurarak belediyelerin öğrencilere burs vermesine imkan tanıyan yasayı iptal ettirmişti.

CHP'nin öğrencilere verilecek bursları engelleyen bu tavrı o dönem tepki çekmişti.

Tepki çeken karar sonrası çözümsüz kalan bu durum, Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından halledildi.

ALİNUR BAŞKAN, CHP'NIN YARATTIĞI SORUNU ÇÖZDÜ

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin, 'BURSKOOP' adını verdiği uygulama Belediye Başkanı Alinur Aktaş tarafından müjdelendi.

Aktaş, 'BURSKOOP' uygulamasıyla 2008'den bu yana destek verilemeyen öğrencilere burs imkanının sağlanacağını açıkladı.

Aktaş son olarak, her zaman gençlerin yanında olduklarını hatırlatarak, verecekleri bursların hayırlı olmasını diledi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nden öğrencilere burs müjdesi ViDEO

3 BİN ÖĞRENCİYE AYLIK 500 LİRA BURS İMKANI

3 bin öğrenciye aylık 500 liralık burs desteği verilecek projenin detayları da belli oldu.

Buna göre; mart, nisan, mayıs ve haziran aylarını kapsayacak dönemde gençlere, aylık bazda 500 TL, toplamda ise 2 bin TL nakdi destek sağlanmış olacak.

Ayrıca burs alacak öğrencilerin isimleri, 'burskoop.com' adresi üzerinden kamuoyuna duyuruldu.

"GENÇLERE BURS VERMEK İÇİN ÇOK GÜZEL BİR FORMÜL BULDUK"

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

''Sevgili üniversiteli kardeşlerim, kıymetli anneler ve babalar. Hepinizi sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum. Bugün çok güzel bir haberi paylaşmak için size sesleniyorum. Biliyorsunuz, üniversiteye giden evlatlarımıza belediyeler olarak 2008'den beri burs imkanı sağlayamıyorduk. İnanın bu durum bizim de elimizi, kolumuzu bağlıyordu. Bizi de gençlerimiz kadar üzüyordu. 2008 yılında CHP'nin açmış olduğu dava sonucunda gençlerimize burs vermemizin önüne geçen bu durumun çözümü için biz de oturduk, düşündük. Çok da güzel bir formül bulduk.





"AİLELERİN GELİR DURUMLARI İNCELENEREK GERÇEKLEŞTİRİLDİ"

BURSKOOP, yani Bursa Kalkınma ve Eğitim Kooperatifi. Geçtiğimiz günlerde binlerce evladımız BURSKOOP'a burs başvurusu yaptı bile. Bugün başvurular sonuçlandı. Değerlendirmeler son derece şeffaf biçimde ailelerin gelir durumları incelenerek gerçekleştirildi. Biz de 3 bin öğrencimize ayda 500 lira burs vermeye başlıyoruz. İnşallah önümüzdeki yıl bu sayıyı daha da artıracağız. Bunun yanında sisteme meslek liselerindeki çocuklarımızı da dahil edeceğiz. Öğrencilerimizin her zaman ve her koşulda yanındayız. Siz yeter ki okuyun. Başarılar çocuklar.''