Bursa Büyükşehir Belediyesi'nden öğrencilere özel uygulamalar

Türkiye'nin tüm illerinden gelen öğrencilerin eğitimlerine odaklanması ve kentlerinden güzel anılarla ayrılabilmesi için çalışmalar yürüten Bursa Büyükşehir Belediyesi yeni uygulamaları devreye soktu.

Bursa Büyükşehir Belediyesi, şehirlerinde eğitim gören öğrencilerin hayatlarını kolaylaştırmak ve eğitim sürecinde destek sağlamak için bir dizi uygulamayı ard arda hizmete geçiriyor.

"Bursa'da hayat öğrencilerle güzel"

"Bursa'da hayat öğrencilerle güzel" sloganıyla yolu çıkan Bursa Büyükşehir Belediyesi, bu amaç doğrultusunda 90 liralık fiyatıyla Türkiye'nin en avantajlı abonman kartını, kiracı üniversiteliler için yüzde 50 su indirimi uygulasını, sınav döneminde 7/24 açık olan çorba, çay ve kahve ikramıyla Görükle Gençlik Merkezini devreye soktu.

"Gençlik Bursa'da yollarda"



Ayrıca Bursa'da öğrencilere yönelik olarak "Gençlik Bursa'da Yollarda" projesiyle şehrin değerlerini keşfetme fırsatı, üniversite ve meslek lisesinden 10 bin öğrenciye BURSKOOB ile burs desteği imkanı tanındı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi, kentteki öğrencilere özel üniversitelerde çorba çeşmelerini de gençlerin hizmetine sundu.





Bursa'da üniversiteye hazırlık kursları açıldı

Bursa'da yine Büyükşehir Belediyesi'nin öğrencilere yaptığı önemli bir katkı da sınav öncesi açılan kurslar oldu. Bursalı gençler okul öncesi açılan üniversiteye hazırlık kurslarında aldıkları eğitimle büyük başarı sağladı.

Sınava katılan öğrencilerin yüzde 84'ü başarılı oldu



Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanı Alinur Aktaş, açılan bu kurslar sayesinde sınava katılan öğrencilerin yüzde 84 başarı oranını yakaladığını açıkladı.



