Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin canlı heykelleri büyük ilgi gördü Kurtuluş Savaşı'nda mücadele etmiş sembol karakterlere hayat veren canlı heykeller, Bursa'nın Gemlik ilçesinde kurtuluşun 102'inci yıl dönümü etkinlikleri kapsamında İskele Meydanı'nda sergilendi.

Haber Merkezi

CHP, heykel hizmetlerine devam ediyor...

Heykel ve CHP belediyeleri, artık özdeşleşmiş iki kavram haline geldi.

CHP'li Bursa Büyükşehir Belediyesi, bir heykel organizasyonuna daha imza attı.

ETKİNLİKLER GÜN BOYU SÜRDÜ

Bursa'da Gemlik'in düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yılı ilçe genelinde çeşitli gösteriler ve etkinliklerle gün boyu sürdü.

CANLI HEYKELLER SERGİLENDİ

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin sponsor olduğu etkinliklerde, Kurtuluş Savaşı'nda mücadele etmiş sembol karakterlere hayat veren canlı heykeller, ilçe merkezi ve İskele Meydanı'nda sergilendi.

Sanatçılar, saatlerce sabit durarak, zaman zaman pozlarını değiştirerek Milli Mücadele'yi Gemliklilere anlattılar.

KORTEJ DÜZENLENDİ

Atatürk Stadı'ndan başlayan Mehteran eşliğindeki kortej, İskele Meydanı'nda son buldu.

Burada kurulan sahnede, Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan Bursa'nın Kurtuluşu konulu film yayınlandı.

Daha sonra ise Gemlikli sanatçılar Aziz Yüksel ve Gemlik Ritim Grubu, Cenap Şahin, Aslan Akdağ, Barış Bozyiğit ve Erdem Seyhan sahne alarak yaklaşık üç saat boyunca Gemliklilere kurtuluş ve zafer coşkusunu yaşattılar.

"GENÇLER BİLİMLE VE KALEMLE ÖNE ÇIKIN"

Gemlik Belediye Başkanı Şükrü Deviren, savaşların dünyanın her yerinde zulüm ve acı getirdiğini, birlik ve beraberlik içinde olmanın önemli olduğunu dile getirerek şu ifadeleri kullandı:

Biz yaratılanı, yaradandan ötürü seven bir milletiz. Ne olursan ol yine gel diyenlerin neslinden geliyoruz. Bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız! Savaşmak kolaydır. Asıl olan, barış içinde güçlü bir ordu kurmaktır. Bu ordu bilim ordusudur Gençler, bilimle, kalemle öne çıkın ki kem gözler size yan bakmaya korksun.