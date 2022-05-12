Bursa Büyükşehir Belediyesi, çocukların robotik kodlama ve yazılım alanlarında daha iyi eğitim alabilmeleri amacıyla hazırladığı ‘Bilişim Atölyeleri’ne bir yenisini daha ekledi.

Bursa’da çocukların ve gençlerin eğitim alanlarının iyileştirilmesine yönelik çalışmalar yürüten Büyükşehir Belediyesi, üreten bir nesil yetişmesi amacıyla eğitim hayatına katkı sunmaya devam ediyor.

Milli Eğitime bağlı okullarda öğrencilerin robotik kodlama ve yazılım başta olmak üzere teknoloji üretmeleri için ‘Bilişim Atölyeleri’ oluşturan Büyükşehir Belediyesi, beşinci bilişim atölyesini Keles Davut Zeki Akpınar Yatılı Bölge Okulu’nda hizmete açtı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi gençlerin hizmetinde

Tarım Peyzaj AŞ ve Bilim Teknoloji Merkezi’nin katkılarıyla hazırlanan atölyenin açılışına; Keles Kaymakamı Ahmet Faruk Beyazıt, Büyükşehir Belediye Başkanvekili Fethi Yıldız ve Tarım Peyzaj AŞ Genel Müdürü Semih Polat katıldı.

Başkanvekili Fethi Yıldız, çalışmanın gelecek nesillere katkı sunacağını söyledi. Büyükşehir Belediyesi’nin okulların fiziki imkanlarını iyileştirdiği gibi farklı eğitim alanlarına da destek verdiğini belirten Yıldız, gençlere yönelik bilimsel atölyeler, Science Expo, Astrofest gibi program düzenlediklerini ifade etti.

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nden eğitime teknoloji desteği ViDEO

"2021-2022 eğitim yılında bilişim atölyesi kazandırdığımız beşinci okulumuz oldu"

Teknofest’e katılan öğrencilere destek verdiklerini ve yüksek teknolojili sanayiinin gelişimi için altyapı oluşturduklarını dile getiren Yıldız, “2018’den beri verilen robotik kodlama ve yazılım eğitimleri ile binlerce çocuğumuza kodlama dilini öğretiyoruz. Keles Davut Zeki Akpınar Yatılı Bölge Okulu, 2021-2022 eğitim yılında bilişim atölyesi kazandırdığımız beşinci okulumuz oldu. Öğrencilerimiz bu atölyede yapacakları çalışmalarla gelecek nesillere örnek olacaktır. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Hayırlı olsun.” dedi.

İHA'nın aktardığına göre Keles Kaymakamı Ahmet Faruk Beyazıt, eğitime yapılan yatırımların asla boşa gitmeyeceğini söyleyerek, atölyenin oluşturulmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

Yeni bilgisayarına kavuşan öğrenciler ise, daha rahat bir ortamda kodlama eğitimi alacaklarını için mutlu olduklarını ifade etti. Öğrenciler, atölyeyi okullarına kazandıran Bursa Büyükşehir Belediyesi’ne ve Başkan Alinur Aktaş’a teşekkür etti.