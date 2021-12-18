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    Bursa-İstanbul deniz otobüsü seferleri iptal edildi

    Olumsuz hava koşulları nedeniyle Bursa-İstanbul arasında gerçekleştirilecek olan deniz otobüsü seferleri iptal edildi.
    • AA
    • 18.12.2021 - 09:20
    • Güncelleme : 18.12.2021 - 09:22
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    Bursa-İstanbul deniz otobüsü seferleri iptal edildi

    Bursa ile İstanbul arasında yapılan deniz otobüsü seferleri, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

    İPTAL EDİLEN SEFERLER

    Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) yaptığı açıklamaya göre, saat 09.39 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü- Sirkeci) ve Bursa (Mudanya)-Armutlu (İhlas), 10.00 Armutlu (İhlas)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ile 10.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferleri gerçekleştirilemeyecek.

    Bursa-İstanbul deniz otobüsü seferleri iptal edildi #1

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