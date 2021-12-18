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Bursa-İstanbul deniz otobüsü seferleri iptal edildi
Olumsuz hava koşulları nedeniyle Bursa-İstanbul arasında gerçekleştirilecek olan deniz otobüsü seferleri iptal edildi.
- AA
- 18.12.2021 - 09:20
- Güncelleme : 18.12.2021 - 09:22
Bursa ile İstanbul arasında yapılan deniz otobüsü seferleri, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.
İPTAL EDİLEN SEFERLER
Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) yaptığı açıklamaya göre, saat 09.39 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü- Sirkeci) ve Bursa (Mudanya)-Armutlu (İhlas), 10.00 Armutlu (İhlas)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ile 10.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferleri gerçekleştirilemeyecek.