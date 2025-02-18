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Bursa merkezli 6 ilde 2,5 milyon liralık dolandırıcılık operasyonu : 9 tutuklama

Bursa merkezli 6 ilde 2,5 milyon liralık dolandırıcılık operasyonu : 9 tutuklama Kendilerini banka çalışanı olarak tanıtıp vatandaşların hesaplarını hortumlayan dolandırıcı çetesine operasyon düzenlendi. Operasyon eş zamanlı olarak 6 ilde yapıldı.