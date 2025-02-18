Bursa'da 18 kişiden 2.5 milyon lira dolandıran çete için Bursa Keleş Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Bursa Asayiş Şube Müdürlüğü, Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince, ihbar üzerine geniş kapsamlı çalışma başlatıldı.
İhbarcıya kendilerini ‘banka çalışanı’ olarak tanıtıp ulaşan numara üzerine yoğunlaşan ekipler, çete üyelerinin kimliklerini tespit etti.
6 ŞEHİRDE EŞ ZAMANLI OPERASYON
Tespit edilen E.T., Y.T., F.C., M.D., Ö.F.E., E.C.B., E.B., S.K., E.Ş. isimli 9 kişinin adresine, Bursa merkezli İstanbul, İzmir, Mardin, Antalya, Mersin, Kars’ta eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Şüphelileri yakalanırken, adreslerde yapılan aramada 1 adet 9 mm ruhsatsız tabanca, 2 adet ruhsatsız av tüfeği, 100 adet tabancaya ait fişek, 200 adet tüfeklere ait kartuş, 24 adet cep telefonu, 9 adet laptop, çok sayıda banka kartı ve sim kart ele geçirildi.
2,5 MİLYON TL DOLANDIRDILAR
İfadesi alınmak üzere emniyete getirilen şüphelilerin, 18 kişiyi toplamda 2.5 milyon lira dolandırdığı ortaya çıktı.
Buradaki işlemlerinin ardından 9 zanlı da sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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