Bursa Millet Bahçesi ilk fidanlarıyla buluştu

Vakıfköy Bera Parkı’nın açılışı, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un katılımıyla gerçekleştirildi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Bursa'nın Yıldırım ilçesindeki 'Vakıfköy Bera Parkı' ismini alan millet bahçesinin açılış törenine katıldı.

Törende konuşma yapan Bakan Kurum, Bursa’nın şehircilik kimliğinin ayrılmaz bir parçası olan yeşili daha da artıracak bu muazzam yeşil alanın açılışında olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

"YEŞİL ALAN HEDEFİNİ 3 MİLYON METREKAREYE ÇIKARTIYORUZ"

Bursa'nın yeşil alan hedefini yükselttiklerini belirten Bakan Kurum, "Bursalı vatandaşlarımızın hoşça vakit geçirebilecekleri yeni bir hayat alanını daha Bursa’mıza kazandırıyoruz. Büyükşehir Belediyemizin de 1.5 milyon metrekare yeşil alan hedefini çok iyi biliyor ve bu çabayı destekliyoruz. Ancak biz bu hedefi 3 milyona çıkartıyoruz. Bursa'ya da bu yakışır. Burada şunu özellikle ifade etmek istiyorum. Bu parkın bir kısmı buradan geçen derenin ıslah edilmesi sonucu elde edilen arazi üzerine yapıldı. Bu anlamda bölgede oluşması muhtemel çevre kirliliğinin, çarpık kentleşmenin ve kamu kaynaklarının israfının da önüne geçmiş olduk. Ben şehrimizin çehresini değiştirecek bu parkın yapılmasında emeği geçen başta Büyükşehir Belediye Başkanımıza, milletvekillerimize ve ilçe belediye başkanlarımıza çok teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

"20 YILLIK AK PARTİ HASSASİYETİ..."

AK Parti iktidarlarının çevrecilik ve doğa hassasiyetine değinen Kurum, "Bu alana baktığımda 20 yıllık AK Parti iktidarlarının çevrecilik ve doğa hassasiyetini görüyorum. Kendilerince bize bugün çeşitli vesilelerle çevrecilik ve doğa hassasiyeti dersi verenlere şunları söylemek istiyorum. Bakın AK Parti iktidarları öncesinde yani 2000 yılında Türkiye’de millet bahçesi yoktu. Bugün, 57 tanesini hizmete açtık, kalan 264 tanesi için de Bakanlığımız, belediyelerimiz harıl harıl çalışıyor. Şuraya dikkatinizi çekmek istiyorum. Bugün İstanbul’umuzda yaklaşık 6 milyon, Başkentimiz Ankara’da ise toplam 4 milyon metrekare büyüklüğünde millet bahçesi yapıyoruz. Yine 2000 yılında Türkiye’de, şehirlerimizin atık suyu dahi arıtılamıyordu. Denizlerimiz, derelerimiz; pislikten, kokudan geçilmiyordu. Biz 2000 yılında 145 olan atıksu arıtma tesisi sayısını 8 kat artırarak 1170’e çıkardık. Yüzde 35 olan atıksu arıtma hizmeti verilen belediye nüfusunu ise bugün hamdolsun yüzde 90’lara çıkardık. 2000 yılında bu ülkede düzenli çöp depolaması yoktu. Vahşi depolama ve çöp dağları vardı. Bugün bu ülkede bırakın düzenli depolamayı artık sıfır atığı konuşuyoruz." diye konuştu.

Bakan Kurum, Bursa’nın yeşil alan hedefini 3 milyon metrekareye çıkarttı

PARKIN ADI, FİLİSTİNLİ BERA'NIN ADINI ALDI

Filistin’de 10 yaşındaki Bera isimli çocuğun kendisine uzatılan mikrofonlara “Neden çocukları öldürüyorsunuz” haykırışıyla hem Filistin’in sesi hem de yaşanan zulmü tüm dünyaya haykırdığını söyleyen Kurum, "Gelin bu haykırışı unutturmamak adına açılışını yaptığımız bu parkın adını Vakıfköy Bera Kent Parkı yapalım. Vakıfköy Bera Kent Parkımız hayırlı uğurlu olsun diyorum." dedi.

Vakıf Mahallesi’ne yaptırılan 253 bin metrekare alan üzerindeki parkın yatırım bedeli 53 milyon lira olurken, boks ve güreş salonlarından sporcu misafirhanesine, iki futbol sahasından seyircili sahaya, göletlerden kafelere, lunaparktan piknik alanlarına kadar birçok alan yer alıyor.

Millet Bahçesi artık Bursalıların hizmetinde