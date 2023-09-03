Bursa orman yangınında 2'nci gün! Havadan ve karadan müdahale sürüyor Mudanya ilçesinde çıkan orman yangınında alevler, rüzgarın etkisiyle yayılmaya başladı. Ekiplerin mücadele ettiği yangında, vatandaşlar da seferber olarak çalışmalara destek oldu.

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AA

Yaz aylarından bu yana orman yangınlarıyla mücadele ediliyor.

Yurdun dört bir yanında yükselen alevler, büyük korkuya neden oluyor.

Kimi yangınlar saatler içerisinde söndürülürken, kimileri ise günler sonra kontrol altına alınabildi.

Yaşanan doğal afete bir yenisi daha eklendi.

Havadan ve karadan müdahale ediliyor

Bu kez alevler, Bursa'dan yükseldi...

Mudanya bölgesindeki tepelik alanda dün saat 16.00 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın başladı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edilirdi; havadan ve karadan müdahale başladı.

Çalışmalar havanın kararmasıyla gece görüşlü helikopterler ile havadan, 132 araç ve 420 personelle karadan yürütüldü.

Yangında 2'nci gün

Yangının ikinci gününe girilirken, bölgede zaman zaman şiddetli rüzgarın etkili olduğu görüldü.

Mahalle sakinleri de alevlerin evlerine sıçramaması için ekiplere yardım etti.

Çalışmalar devam ederken bazı vatandaşlar, ahırlardaki hayvanlarını güvenli bölgeye götürdü.

Ekipler, dumanı Bursa kent merkezine doğru geniş bir bölgeye yayılan yangını kontrol altına almaya çalışıyor.

"Ekiplerimiz çok ciddi anlamda müdahale ediyor"

Bursa Valisi Mahmut Demirtaş da yangın bölgesine gelerek İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Tekin Aktemur'la çalışmalar hakkında ekiplerden bilgi aldı.

Demirtaş, yangını kontrol altına almaya çalıştıklarını söyledi.

Bölgedeki hava koşullarına değinen Demirtaş, "Çok şiddetli bir rüzgar var. Rüzgar çalışmalarımızı kısıtlıyor. Ekiplerimiz çok ciddi anlamda müdahale ediyor. Vatandaşlarımız da ekiplere yardım ediyor. En kısa zamanda kontrol altına almaya çalışıyoruz." diye konuştu.

"Yerleşim alanlarına yaklaşmasını istemiyoruz"

Vali Demirtaş, 6 uçak ve 4 helikopterle müdahale ettiklerini, helikopter sayısının artacağını ifade etti.

Yerleşim alanının yangının etkili olduğu bölgenin uzağında kaldığını dile getiren Demirtaş, "İnşallah en kısa zamanda kontrol altına alırız. Özellikle yerleşim alanlarına yaklaşmasını istemiyoruz." dedi.