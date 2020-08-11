Güney Marmara'da 6 milyon nüfusa hizmet eden Bursa Şehir Hastanesi, hizmete girdiği bir yıllık sürede yaklaşık 1,5 milyon kişiye poliklinik hizmetinde bulundu.

Bursa Şehir Hastanesi, hasta kabulüne geçen yıl 16 Temmuz'da başlamıştı.

Resmi açılışı aynı sene 4 Ağustos'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törenle yapılan 1355 yataklı Bursa Şehir Hastanesi, hizmetteki ilk senesini tamamladı.

6 HASTANEYİ İÇİNDE BARINDIRACAK ŞEKİLDE İNŞA EDİLDİ

Nilüfer ilçesi Doğanköy mevkisinde 6 hastaneyi içinde barındıracak şekilde inşa edilen Şehir Hastanesi, nitelikli sağlık hizmetleri ile öne çıkarken, başta kent halkı olmak üzere Güney Marmara ve Türkiye'nin birçok ilinden gelen hastalara şifa oluyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bursa İl Sağlık Müdürü Halim Ömer Kaşıkcı, Bursa Şehir Hastanesinde bir yılda 1 milyon 461 bin 717 kişiye poliklinik hizmeti sunulduğunu bildirdi.

Bursa Şehir Hastanesi, bölgenin sağlık üssü oldu- İZLE

"BİRÇOK HASTANEDE YAPILAMAYAN AMELİYATLAR BURSA ŞEHİR HASTANESİ'NDE BAŞARIYLA GERÇEKLEŞTİRİLİYOR"

Poliklinik hizmetlerinin 353 bin 708'inin ise acil poliklinikte verildiğini ifade eden Kaşıkcı, şu bilgileri verdi:

"Hastanemizde 71 bin 201 vatandaşımıza yataklı tedavi hizmeti sunuldu. Bu sayının 8 bin 801'i yoğun bakımda tedavi gördü. Bir yıllık süreçte 30 bin 715 ameliyat yapılırken, 7 bin 957 doğum gerçekleştirildi. Ayrıca kemoterapi, radyoterapi dahil olmak üzere 19 bin 871 onkoloji işlemi gerçekleştirildi. Diğer birçok hastanede yapılamayan özellikli ameliyatlar Bursa Şehir Hastanesi'nde başarıyla gerçekleştiriliyor. Beyin tümörleri ameliyatları, laparoskopik mide-bağırsak kanseri ameliyatları ve laparoskopik obezite ameliyatları alanında deneyimli uzman hekimlerimiz sayesinde başarıyla gerçekleştirilmektedir. Ayrıca skolyoz ameliyatı ve gözde vitrektomi ameliyatı gibi özellikli ameliyatlarda yapılmaktadır. Hastanemiz açıldığı günden bu yana 551 özellikli ameliyat gerçekleştirildi."





YANIK MERKEZİ, TÜM TÜRKİYE'YE HİZMET VERİYOR

Hastane bünyesinde bulunan Yanık Merkezi'nin özellikli tedavi gerektiren yanık vakalarında kentin büyük ihtiyacını karşıladığını vurgulayan Kaşıkcı, merkezde yalnızca Bursa ve bölgedeki yanık vakalarına değil, Türkiye genelindeki vakalara tedavi verildiğinin altını çizdi.

Bir yanık ünitelerine 1420 başvuru yapıldığını ve bunların 409'unun yatarak tedavi gördüğünü belirten Kaşıkcı, "Sanayi şehri olan ilimizde, iş kazalarından ya da diğer sebeplerden dolayı meydana gelebilecek yanık vakaları, başka illere sevk olmadan tam teşekküllü yanık merkezimizde tedavi ediliyor." ifadelerini kullandı.

Kaşıkcı, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi'nde ise birçok alanda hizmet verildiğini anımsatarak, Bursa Şehir Hastanesinin pulmoner ve kardiyak rehabilitasyon tedavisinin donanımlı bir kardiyopulmoner ünitede, uzman ekip ile uygulandığı Bursa ve Güney Marmara illerinde yapıldığı tek kamu hastanesi olduğunu vurguladı.

"HASTANE İÇİNDEKİ ALANLARIN GENİŞ OLMASI KORONAVİRÜSLE MÜCADELEDE OLUMLU KATKI SAĞLADI"

Lenfödem hastalığı için rehabilitasyon uygulaması özel manuel masajın uzman fizyoterapist ve hekim takipleriyle yapıldığına dikkati çeken Kaşıkcı, şunları kaydetti:

"Yine bu uygulamayı il bünyesinde uygulayan tek kamu hastanesidir. Şehir Hastanesi mimarisinin bloklar halinde olması ve hastane içindeki alanların geniş olması yeni tipi koranavirüsle (Kovid-19) mücadelede olumlu katkı sağladı. Kovid-19 şüphesi ile başvuran hastalarımız için acil servisi ayrı organize ettik. Modern teknoloji ile donatılmış laboratuvarımızda Kovid-19 tanı testi yapılmaya başlandı. Görüntüleme hizmetlerini de bu gruptaki hastalar için ayırdık. Bu şekilde koronavirüs teşhis işlemlerini hızlı ve efektif bir şekilde yaparken yatarak tedavi alan hastaları da ayrı bloklara alarak enfeksiyon kontrol önlemini arttırdık. Pandemi bölümlerini ayrılması, nitelikli yataklar ve yetkin personeller ile sürecin yönetilmesi ve tek yataklı yoğun bakım imkanları ve son teknoloji ürünü ekipmanlar durumu ağır hastaların bakım ve tedavisinde olumlu katkı sağladı."