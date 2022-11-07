Bursa Şehir Hastanesi'nin ikinci etabında sona gelindi

Toplam bin 355 yatak kapasitesi bulunan Bursa Şehir Hastanesi'nin İzmir yolu ile hastane arasındaki 6,5 kilometrelik yol tamamlanmak üzere. Yapılan çalışmalarla ulaşım önündeki engeller kaldırılıyor.

Ülke genelinde inşaatı tamamlanan hastaneler hizmete girerken, inşaatı sürenler için çalışmalar da hız kesmeden devam ediyor.

Son teknoloji ürünü cihazlara ve yeterli altyapı donanımına sahip hastaneler sağlıkta devrime imza atarken, bir şehir hastanesi de Bursa'da yapıldı.

Büyükşehir Belediyesi tarafından Bursa Şehir Hastanesi'ne sorunsuz ulaşımın sağlanması amacıyla projelendirilen İzmir yolu ile hastane arasındaki 6,5 kilometrelik yolun ikinci etabında da artık sona gelindi.

Bin 355 yatak kapasiteli

Toplam bin 355 yatak kapasitesi ile Bursa’nın sağlık yükünü önemli ölçüde çeken Bursa Şehir Hastanesi, Büyükşehir Belediyesi’nin yatırımlarıyla daha ulaşılabilir hale geliyor.

İlk etabı daha önceden tamamlanmıştı

İzmir yolu ile Şehir Hastanesi arasında projelendirilen yolun ilk etabı olan 3 bin 500 metrelik bölüm daha önce tamamlanmıştı.

İkinci etap 3 bin metrelik bölümde

Yolun ikinci etabı olan Ceviz Cadde ile hastane arasındaki 3 bin metrelik bölümdeki asfaltlama tamamlanma aşamasına geldi.

Toplamda 35 metre genişliğindeki bölünmüş yolun ikinci etabında 428 bin 323 ton dolgu, 15 bin 500 ton asfalt kaplama,12 bin metre bordür ve

800 metre de oto korkuluk imalatı yapıldı.

Yaklaşık olarak 60 milyon harcama yapılan yolun orta refüjünde UEDAŞ tarafından aydınlatma çalışmalarına başlandı.

Çalışmalar incelendi

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, beraberindeki AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan ile birlikte, Bursa Şehir Hastanesi’nde yolunun ikinci etabında hızla devam eden çalışmaları yerinde inceledi.

Yolun tamamlanan bölümünde direksiyon başına geçip, yolu test eden Başkan Aktaş, hastaneye gerek raylı sistem, gerekse de karayolu ile ulaşım noktasında çalışmaların hız kesmeden devam ettiğini söyledi.

Yaşanan olumsuzluklar son bulacak

Emek - Şehir Hastanesi raylı sistem hattının Büyükşehir koordinasyonunda Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yapıldığını hatırlatan Başkan Aktaş, süreci yakından takip ettiklerini, çalışmalar nedeniyle Mudanya yolu üzerindeki olumsuz etkinin de kısa zamanda ortadan kalkacağını kaydetti.

"Her köşesinden hastanenin kapısına kadar kesintisiz bir şekilde ulaşmış olacak"

İHA'nın haberine göre, Şehir Hastanesi Mudanya yolu arasındaki 2500 metrelik yola da raylı sistem çalışmalarının bitmesinin ardından hemen başlayacaklarını ifade eden Başkan Aktaş, "Raylı sistem çalışması tamamlandığında vatandaşlarımız Bursa’nın her köşesinden hastanenin kapısına kadar kesintisiz bir şekilde ulaşmış olacak.

Yine kısa sürede tamamlayacağımız bu yol ile de Çevre Yoluna çıkmaya gerek kalmadan şehir merkezinden hastaneye ulaşım sağlanacak. Bu yolun açılmasının ardından otobüs güzergahlarımızı da buna göre revize edeceğiz. Yaptığımız ulaşım yatırımları ile kavşak, köprü ve yeni yollarla halkımız ulaşımdaki ayrıcalığı da yaşamaya başlayacaklar." diye konuştu