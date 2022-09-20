Bursa' da Süleyman Soylu'nun takip ettiği uyuşturucu operasyonu: 132 gözaltı

Bursa' da Süleyman Soylu'nun takip ettiği uyuşturucu operasyonu: 132 gözaltı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun katıldığı geniş çaplı narkotik operasyonununda 17 kilo 940 gram esrar, 3 kilo 219 gram bonzai, 125 gram metamfetamin, 750 ecstasy ele geçirildiği açıklandı.

Bursa'da İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun takip ettiği 'Kökünü Kurutma' narkotik operasyonu gerçekleştirildi.

Operasyon öncesi 7 ay çalışma yapılan geniş çaplı narkotik operasyonu; polis kamerası, helikopter, İHA ve dronlar ile anbean kaydedildi.

66 adrese eş zamanlı baskın

1 helikopter, 3 İHA, 16 narkotik dedektör köpeğinin kullanıldığı; Özel Harekat ve Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü ekiplerinin de katıldığı operasyonda, önceden tespit edilen 66 adresin bulunduğu Yıldırım ilçesi Hacivat Mahallesi ablukaya alındı.

Ekipler, evlere baskın yaparken, helikopter ve İHA'larla da operasyona havadan destek verildi.

Kaçmaya çalışan 2 şüpheli yakalandı

Öte yandan operasyonun yapıldığını gören 1'i kadın 2 şüpheli ise evlerinin çatısına çıkıp, kaçmaya çalıştı. Diğer evlerin çatılarına atlayan şüpheliler, İHA'larla görüntülendikten sonra ekiplere bildirildi.Evin çatısına çıkan polis ekipleri, şüphelileri yakaladı.

Bursa'da uyuşturucu operasyonunda 132 şüpheli yakalandı ViDEO

132 şahıs gözaltına alındı

132 şüphelinin gözaltına alındığı operasyonun ardından suçtan kaynaklanan mal varlığına yönelik çalışmalarda 1 daire ve 10 araca da el koyuldu.

Çalışmalar 7 ay sürdü

Operasyon öncesi, 7 ay süren çalışmalarda, 'uyuşturucu madde ticareti'ne dair 294 yakalama kararında 433 şüpheli hakkında adli işlem yürütüldüğü, 17 kilo 940 gram esrar, 3 kilo 219 gram bonzai, 125 gram metamfetamin, 750 ecstasy ele geçirildiği açıklandı.

DHA'nın haberine göre, operasyonun, Bursa'da şu ana kadar gözaltı sayısı ve satıcılara yönelik yapılan en büyük ve kapsamlı uyuşturucu operasyonu olduğu belirtildi.