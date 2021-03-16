Bursa Tabipler Odası'ndan doktora aidat icrası

Bursa'da özel bir hastanede çalışan göz doktoru Üzeyir Özlük’e, 14 Mart Tıp Bayramı’nda, Bursa Tabipler Odası’ndan üyelik aidatlarını ödemediği için icra tebligatı gönderildi.

Bursa'daki özel bir hastanede görev yapan göz doktoru Op. Dr. Üzeyir Özlük, üyesi olduğu Bursa Tabipler Odası’na yıllık aidatlarını yatırmadı.

Bursa Tabipler Odası da faiz ve masraflar hariç toplam 1129,37 TL aidat için icra takibi başlattı.

14 Mart Tıp Bayramı’nda gönderilen tebligat, Dr. Türkkan'ın çalıştığı hastanenin yönetimi tarafından teslim alındı.

"BENİM DÜŞÜNCEMİ YANSITMIYOR"

Tebligatın fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşan Özlük, “Oda’nın son yıllarda yaptığı açıklamalar benim düşüncemi yansıtmıyor. Ancak hastanede çalışabilmek için Oda'ya mecburen üye oldum ve çıkamıyorum.” dedi.

"GÖNÜLLÜLÜK ESASINA GÖRE ÜYELİK OLMALI"

Tabipler Odası’na isteğe bağlı üyelik sisteminin getirilmesini savunun Dr. Özlük yaptığı açıklamada, “Özelde çalışan bütün hekimler, yasa gereği Tabipler Odası’na üye olma mecburiyetinde. Dolayısıyla ben de üyeyim. Son birkaç yıldır, belli sebeplerle aidatımı ödeyemedim. Tabipler Odası bizimle iletişime geçebilirdi. Pandemi ve ‘14 Mart Tıp Bayramı’ gibi özel kabul ettiğimiz süreçlerde haciz işlemi bize ulaştı. Hastane yönetimi bildirdi. Sosyal medya hesabımda bunu paylaşma ihtiyacı duydum. Tabipler Odası'na ‘üye olma’ şartı kamuda çalışan hekimlerimize yok. Özel hastanelerde doktorlar, çalışabilmek için üye olmak zorunda. Üyeliğin gönüllülük esasına göre yapılması gerektiğini düşünüyorum” diye konuştu.

"HAKLARIMIZI SAVUNMADIKLARINI DÜŞÜNÜYORUM"

Tabipler Odası'nın mesleki sorunların dışında kalan konularla ilgilendiğini iddia eden Dr. Özlük, “Hekimlerin özlük hakları gündeme getirilmeli. Sağlık çalışanlarının sorunlarının çözümü için çalışma yapılmalı. Haklarımı savunmadıklarını düşünüyorum. Mesleğimizi yapabilmek için üyelik mecburiyetinin kaldırılmasını savunuyorum. Üyelik, gönüllülük esasına göre olmalı.” dedi.

"ZORUNLULUK NEDENİYLE ÖDEYECEĞİM"

Dr. Özlük, aidat borcunu icra kararının kaldırılması için mecburen ödeyeceğini vurgulayarak, “Tabipler Odası’na hekimler olarak sahip çıkmamız gerekir. Ancak Tabipler Odası’nın da genel politika dışında bizim haklarımızı savunması gerekir. O zaman meslek kuruluşumun yanında olurum. Kanunen borcu ödeyeceğim. Ancak kamuda ve özel hastanede çalışan doktorların meslek odası üyeliği konusunda eşit şartlarda olması gerektiğini düşünüyorum.” ifadelerini kullandı.





