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    Bursa Uludağ'a çıkacak vatandaşlara uyarı geldi

    Kentte 3 gündür etkili olan şiddetli rüzgar sebebiyle, Uludağ'a çıkacak olan vatandaşlar için Bursa Teleferik A.Ş.'den uyarı geldi. Hava muhalefeti yüzünden bir gün teleferik kullanımını durdurdu.
    • 20.11.2022 - 09:59
    • Güncelleme : 20.11.2022 - 10:09
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    Bursa Uludağ'a çıkacak vatandaşlara uyarı geldi

    Bursa’da şiddetli rüzgar 3 gündür etkisini göstermeye devam ederken, Uludağ’a teleferik ile çıkacaklara yine uyarı geldi.

    Özellikle kış ve doğa turizminin önemli merkezlerinden biri olan Bursa'da bulunan 2 bin 543 metre yüksekliğindeki Uludağ'a çıkacak vatandaşlar uyarıldı.

    Teleferik kullanımı durduruldu

    Uludağ'a çıkacak vatandaşların çıkış rotalarından biri olan teleferik için Bursa Teleferik A.Ş çalışmasına şiddetli rüzgar sebebiyle bir gün ara verildiğini açıkladı.

    Toplamda 140 kabin ile saatte bin 500 yolcu taşıma kapasiteli Bursa Teleferik, çalışmasına şiddetli rüzgar sebebiyle çalışmayacağını bildirdi.

    İHA'dan edinilen bilgilere göre, Bursa Teleferik A.Ş.’den yapılan yazılı açıklamada, "Tesisimiz bugün şiddetli rüzgar sebebiyle tam gün kapalı olacaktır." ifadelerine yer verildi.

    Bursa Uludağ a çıkacak vatandaşlara uyarı geldi #1

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