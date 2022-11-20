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Bursa Uludağ'a çıkacak vatandaşlara uyarı geldi

Bursa Uludağ'a çıkacak vatandaşlara uyarı geldi

Kentte 3 gündür etkili olan şiddetli rüzgar sebebiyle, Uludağ'a çıkacak olan vatandaşlar için Bursa Teleferik A.Ş.'den uyarı geldi. Hava muhalefeti yüzünden bir gün teleferik kullanımını durdurdu.