DHA

Uludağ'da korkutan bir yangın meydana geldi.

Uludağ 1. Oteller Bölgesi’nde faaliyet gösteren Kervansaray Otel’de saat 05.30 sıralarında yangın çıktı.

Restoranın kafe-restoran bölümünde başlayan yangın, kısa sürede tüm katlara yayıldı.

Kot farkı nedeniyle ön cephesi 8, arka cephesi ise 6 katlı olan oteli alevler sararken, ihbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.

2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın 1,5 saatte kontrol altına alındı.

Yangında içeride bulunan 13 kişiden 2 kişi yaşamını yitirirken, 3 kişi dumandan etkilendi. Ambulanslarla hastaneye kaldırılan bu kişilerin durumunun ağır olduğu bildirildi.

HAYATINI KAYBEDEN KİŞİNİN KİMLİĞİ BELLİ OLDU

Otelde hayatını kaybeden kişinin 24. Pekin Kış Olimpiyatları'nda Türkiye'yi temsil eden Milli Kayakçı Berkin Usta olduğu öğrenildi. Aynı yangında, milli kayakçının Kayak Hocaları Derneği Başkanı da olan Sarıkamışlı kayak hocalarından Yahya Usta ve annesi Fikriye Usta da yaralandı. Otelin eksiklerinin olduğu ve kapatılması gereken bir otel olduğu da ortaya çıktı.

EKSİKLİKLER NEDENİYLE KAPATILDI

Uludağ’da 1982 yılında faaliyete geçen otelin, yapılan denetimlerde tespit edilen eksiklikler nedeniyle kapatıldığı öğrenildi. Otelde çalışanların bulunduğu, tatilci olmadığı belirtildi.

SOĞUTMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Soğutma çalışmalarının sürdüğü yangının çıkış nedeni araştırılırken, soruşturma sürüyor.