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AA & Ensonhaber

Bursa Uludağ 1. Oteller Bölgesi'nde ocak ayında basit konaklama belgesi süresi dolan ve o dönem Milli Parklar'daki tahsis süreci sona erdiği için belediyenin iş yeri açma ruhsatını yenilemediği otelde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

TAHLİYE KARARI VERİLMİŞ

İlk belirlemelere göre kimsenin bulunmadığı oteldeki yangının söndürülmesi için ekipler mücadele etti.

Otel hakkında mahkemece de tahliye kararı verildiği öğrenildi.