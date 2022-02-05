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- Bursa'da 1 motosiklete binen 5 kişinin ölüme yolculuğu kamerada
Bursa'da 1 motosiklete binen 5 kişinin ölüme yolculuğu kamerada
Yıldırım ilçesinde motosiklete binen 5 kişi, tehlike saçarak devam etti. İçlerinde bebeğin de bulunduğu motosiklette, defalarca düşme tehlikesi atlatıldı.
- İHA
- 05.02.2022 - 09:36
- Güncelleme : 05.02.2022 - 10:20
Bursa’nın Yıldırım ilçesinde ölüme yolculuk kaydedildi.
Vişne Caddesi üzerinde en fazla iki kişinin binebileceği motosiklete binen kişi sayısı, görenlere pes dedirtti.
MOTOSİKLETE 5 KİŞİ BİNDİLER
İçlerinde bebek de dahil olmak üzere, toplam 5 kişi motosiklette tehlike saçarak ilerledi.
DÜŞME TEHLİKESİ GEÇİRDİ
Adeta ölüme yolculuğun gerçekleştiği motosiklette, en arkada oturan kadının düşmesinin an meselesi olduğu da dikkatlerden kaçmadı.
Bursa'da 1 motosiklete binen 5 kişinin ölüme yolculuğu kamerada VİDEO