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    Bursa'da 1 motosiklete binen 5 kişinin ölüme yolculuğu kamerada

    Yıldırım ilçesinde motosiklete binen 5 kişi, tehlike saçarak devam etti. İçlerinde bebeğin de bulunduğu motosiklette, defalarca düşme tehlikesi atlatıldı.
    • İHA
    • 05.02.2022 - 09:36
    • Güncelleme : 05.02.2022 - 10:20
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    Bursa'da 1 motosiklete binen 5 kişinin ölüme yolculuğu kamerada

    Bursa’nın Yıldırım ilçesinde ölüme yolculuk kaydedildi.

    Vişne Caddesi üzerinde en fazla iki kişinin binebileceği motosiklete binen kişi sayısı, görenlere pes dedirtti.

    MOTOSİKLETE 5 KİŞİ BİNDİLER

    İçlerinde bebek de dahil olmak üzere, toplam 5 kişi motosiklette tehlike saçarak ilerledi.

    DÜŞME TEHLİKESİ GEÇİRDİ

    Adeta ölüme yolculuğun gerçekleştiği motosiklette, en arkada oturan kadının düşmesinin an meselesi olduğu da dikkatlerden kaçmadı.

    Bursa'da 1 motosiklete binen 5 kişinin ölüme yolculuğu kamerada VİDEO

    Bursa da 1 motosiklete binen 5 kişinin ölüme yolculuğu kamerada #1

    Bursa da 1 motosiklete binen 5 kişinin ölüme yolculuğu kamerada #2

    Bursa da 1 motosiklete binen 5 kişinin ölüme yolculuğu kamerada #3

    Bursa da 1 motosiklete binen 5 kişinin ölüme yolculuğu kamerada #4


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