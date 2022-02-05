Yıldırım ilçesinde motosiklete binen 5 kişi, tehlike saçarak devam etti. İçlerinde bebeğin de bulunduğu motosiklette, defalarca düşme tehlikesi atlatıldı.

Bursa’nın Yıldırım ilçesinde ölüme yolculuk kaydedildi.

Vişne Caddesi üzerinde en fazla iki kişinin binebileceği motosiklete binen kişi sayısı, görenlere pes dedirtti.

MOTOSİKLETE 5 KİŞİ BİNDİLER

İçlerinde bebek de dahil olmak üzere, toplam 5 kişi motosiklette tehlike saçarak ilerledi.

DÜŞME TEHLİKESİ GEÇİRDİ

Adeta ölüme yolculuğun gerçekleştiği motosiklette, en arkada oturan kadının düşmesinin an meselesi olduğu da dikkatlerden kaçmadı.

Bursa'da 1 motosiklete binen 5 kişinin ölüme yolculuğu kamerada VİDEO

