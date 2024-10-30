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İHA

Bursa'da Necla (27) ve Vedat E.(32) çiftinin 10 aylık bebeği Tuna E., üzüm yemeye başladı. O sırada nefessiz kalan bebek, bir anda yere düştü.

EKİPLERİN MÜDAHALESİYLE KURTULDU

Hareketsiz gören aile bebeği özel araçla İnegöl Devlet Hastanesine götürdü. Sağlık ekiplerinin müdahalesiyle kurtarılan bebek, Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma hastanesine sevk edildi.

Bebeğin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.