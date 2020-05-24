Bursa'da 1,5 yaşındaki çocuk evden uzaklaşarak kayboldu

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Bursa'da bayram günü 1,5 yaşındaki bebek evinden uzaklaşarak kayboldu. Devriye görevi yapan jandarmalar tarafından bulunan bebek, karakola getirildi ve ailesine teslim edildi.

Bursa'nın Yıldırım ilçesi Karapınar Mahallesi'nde meydana gelen olayda, 1,5 yaşlarındaki devriye görevi yapan jandarma ekipleri tarafından sokakta tek başına bulundu.

Önleyici kolluk devriyesi yapan ekipler, küçük çocuğu jandarma karakoluna getirdi.

MAHALLEDE DEVRİYE ARACIYLA ANONS YAPILDI, AİLE BULUNDU

Bir süre misafir edilen çocuğun ailesinin bulunması için muhtardan da destek alınarak devriye aracıyla bölgede anons yapıldı.

Evinden yaklaşık 1 kilometre uzaklaştığı tespit edilen çocuk karakola gelen 33 yaşındaki babası M.K.'ye teslim edildi.

Jandarma ekipleri, aileleri benzer olaylara karşı uyarırken, çocuklara sahip çıkılmasını ve yaz mevsimiyle birlikte göletler ve derelerde tehdit ve tehlike oluşabileceğine dikkat çektiler.