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    Bursa'da 2 bin 400 litre sahte içki ele geçirildi

    Bursa'da düzenlenen operasyonda 2 bin 400 litre sahte içki ele geçirildi, 3 şüpheli yakalandı.
    • AA
    • 29.12.2021 - 10:18
    • Güncelleme : 29.12.2021 - 11:07
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    Bursa'da 2 bin 400 litre sahte içki ele geçirildi

    Bursa Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Yıldırım ve Karacabey ilçelerindeki bazı çiftliklerde sahte içki imal edildiği bilgisine ulaştı.

    Bunun üzerine harekete geçen ekipler, söz konusu adreslere baskın yaptı.

    2 BİN 400 LİTRE SAHTE İÇKİ YAKALANDI

    Çiftliklerin depolarındaki aramalarda 2 bin 400 litre sahte içki ve 2 milyon makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

    Gözaltına alınan zanlılar Ş.Ş, Ö.Y. ve K.A.'nın emniyetteki işlemleri sürüyor.

    Bursa'da 2 bin 400 litre sahte içki ele geçirildi VİDEO

    Bursa da 2 bin 400 litre sahte içki ele geçirildi #1

    Bursa da 2 bin 400 litre sahte içki ele geçirildi #2

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