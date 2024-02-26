Bursa'da 2 bisiklet hırsızları tutuklandı! Depoda 50 bisiklet ele geçirildi Şikayet üzerine harekete geçen polis ekipleri bisiklet çalıp satan 2 kişiyi tutukladı. Hırsızın deposunda 50 adet bisiklet ele geçirilirken, 6 bisikletin sahibi tespit edilerek teslim edildi.

DHA

Bursa'da bisiklet hırsızları kıskıvrak yakalandı.

19 Şubat günü Yıldırım ilçesinde bir sitede oturan Ekrem Yavuz, sabah işe giderken bisikletinin yerinde olmadığını fark etti.

Sitenin güvenlik kamerası görüntülerini izleyen Yavuz, bisikletinin çalındığını gördü.

Hırsız gözaltına alındı

İhbar üzerine harekete geçen Yıldırım İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerinden şüphelinin 21 yaşındaki Yunus Emre Kalaycı olduğunu belirledi.

Şüpheli, 24 Şubat'ta adresine düzenlenen baskınla yakalanıp gözaltına alındı.

Cinsel taciz suçundan arandığı belirlendi

19 suç kaydı olduğu belirlenen şüphelinin yapılan sorgulamasında, 5 hırsızlık olayının, 1 banka ve kredi kartlarının kötüye kullanılması suçunun faili olduğu, ayrıca Rize Sulh Ceza Hakimliği'nce cinsel taciz suçundan arandığı belirlendi.

Sorgusunda suçunu itiraf eden Kalaycı, çaldığı bisikletleri Gökhan Göcük'e sattığını belirti.

50 adet çalıntı bisiklet ele geçirildi

Polis ekipleri, Göcük'ün evine de operasyon düzenlendi.

Gözaltına alınan şüphelinin ev ve deposunda yapılan aramada, 50 çalıntı bisiklet ile çalıntı 1 av tüfeği ele geçirildi.

14 suç kaydı olduğu tespit edildi

Çeşitli suçlardan 14 kaydı bulunan ve 6 farklı dosyadan aranan Gökhan Göcük'ün, çalıntı bisikletleri alıp sattığı belirlendi.

Tutuklandılar

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, el konulan bisikletlerden 6'sının sahibi tespit edilerek teslim edildi.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)