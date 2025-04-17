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İHA

Bursa’nın Osmangazi ilçesinde gece saatlerinde çıkan yangın, çevreyi alevlerle aydınlattı.

2 katlı bir evde kısa sürede büyüyen alevler, bitişiğindeki iki eve daha sıçradı.

Yangında evler kullanılamaz hale gelirken, olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

ALEVLERLE MÜCADELE 1 SAAT SÜRDÜ

Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alırken itfaiye ekipleri, yaklaşık 1 saat süren çalışmanın ardından yangını söndürdü.

YANGININ ÇIKIŞ NEDENİ HENÜZ BİLİNMİYOR

Yangın sonucu evlerde büyük çapta maddi hasar meydana gelirken, şans eseri ölü ya da yaralı olmadığı bildirildi.

İtfaiye ekipleri, yangının çıkış nedenini belirlemek amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.