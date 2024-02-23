Bursa'da 4 büyüklüğünde deprem! İstanbul'da da hissedildi Bursa'nın Gemlik ilçesinde saat 15.14 sıralarında deprem meydana geldi. Sarsıntıyı İstanbul ve çevre illerdeki vatandaşlar da hissetti.

ensonhaber.com

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), yeni bir depremi duyurdu.

Merkez üssü olarak Bursa'nın Gemlik ilçesi işaret edildi.

AFAD, depremin büyüklüğünü ise 4.1 olarak açıkladı. Saat 15.14 sıralarında yaşanan deprem büyük korkuya neden oldu.

İstanbul'da da hissedildi

Sarsıntı, İstanbul başta olmak üzere çevre illerden de hissedildi.

Derinliği 10.86 olan deprem, sosyal medyada kısa sürede gündem oldu. Vatandaşlar depremi büyük ölçüde hissettiklerini açıkladı.