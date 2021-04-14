Bursa'da 4 kişinin öldüğü kazada, tır şoförü kusurlu bulundu

Tırın fren sistemindeki bakımsızlık nedeniyle meydana gelen kazada tır şoförü asli kusurlu bulunurken, lojistik firma yetkililerinin de olduğu 4 sanık hakkında 22,5 yıla kadar hapis istendi.

Bursa-Ankara karayolunun Kestel ilçesi mevkisinde 4 kişinin öldüğü, 22 kişinin yaralandığı trafik kazasıyla ilgili rapor açıklandı.

4 kişinin ölümüyle sonuçlanan kazada tır şoförü asli kusurlu bulundu.

Lojistik firma yetkililerinin de aralarında bulunduğu 4 sanık hakkındaki 22,5 yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame, mahkemece kabul edildi.

TIR ŞOFÖRÜ ASLİ KUSURLU KABUL EDİLDİ

Kabul edilen iddianamede, kazanın ardından polis tarafından hazırlanan tutanak ve bilirkişi raporlarına da yer verildi.

Polisin kaza tutanağında, tır şoförü F.E'nin birinci derecede asli kusurlu olduğunun tespit edildiği belirtildi.Raporda, kaza anında çarpmanın da etkisiyle aracın hız kadranının 101 kilometrede takılı olmasına rağmen en son hızın 93 kilometre olarak görüldüğü vurgulanarak takografa usulsüz müdahale olduğu belirtildi.

Sürüş süresinin toplam 10 saat 10 dakika olarak tespit edildiği aktarılan bilirkişi raporunda, sürücünün yasal süreyi 1 saat 10 dakika aştığı bilgisi de verildi.

"FREN PATLAMASI SÖZ KONUSU DEĞİL"

Raporun sonuç bölümünde, çekici ve dorsenin fren sisteminde hava kaçağı ve "patlamanın" söz konusu olmadığı, fren sistemlerinin bakımsızlığının ölümlü, yaralamalı ve hasarlı trafik kazasının meydana gelmesinde ciddi anlamda etken olduğu ifade edildi.

MOTOR FRENİ KULLANILMADI

Çekicinin ve dorsenin malikinin tekerlek ve fren bakımlarını zamanında yaptırmadığı için kusurlu olduğu aktarılan raporda, tır sürücüsünün de hızını bölgenin şartlarına göre ayarlamadığı, trafik hız işaret levhalarına riayet etmediği gibi sürekli iniş eğimli kara yolunda motor frenini kullanmadığından da kusurlu bulunduğu yer aldı.

22,5 YIL HAPİS İSTEMİ

İddianamede, sanıkların "bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan 22,5 yıla kadar hapis cezası istendi.

NE OLDU?

Barakfakih mevkisinde 12 Mart'ta F.E. yönetimindeki 06 CHS 523 çekici ve 18 AAJ 361 dorse plakalı tır, karşı şeride de geçerek çok sayıda araca çarpmıştı.

Araçlarda bulunan Semih Ural, Ahmet Ömeroğlu ve Basri Gümüş kaza yerinde, ağır yaralanan Recep Göler hastanede hayatını kaybetmişti.

Yaralanan 22 kişi çevredeki hastanelere kaldırılmış, hafif yaralanan sürücü F.E. polis ekiplerince gözaltına alınmıştı. Şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı.